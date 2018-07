'Vis a Vis' regresa con la temporada más oscura

Maggie Civantos se muestra emocionada durante la presentación de la tercera temporada de 'Vis a Vis'. Como al resto de sus compañeras de reparto, le mueve "la pasión y ser muy fan de la serie". El primer interrogante tiene que ver con su personaje, hilo conductor de las dos primeras entregas, que ahora parece pasar a un segundo plano. "Aunque lo hayas leído en algún medio, no está tan clara la salida de Maca. La trama va a dar muchas vueltas. Cuando lo veas lo entenderás", explica enigmática.

Más esclarecedoras resultan las palabras de Daniel Pérez, artífice del regreso de la serie en Fox, que atribuye el cambio al traslado de las presas de Cruz del Sur a la nueva prisión, Cruz del Norte. "Zulema, que era la jefa antes, tiene que empezar de cero porque aquí no es nada. En cuanto a Maca, sigue siendo vital en esta tercera temporada, pero más allá de lo que salga". Es decir, Maggie Civantos aparecerá, tal vez, en menos ocasiones, pero su presencia seguirá estando muy presente.

De ahí, que sean los nuevos personajes los que tomen parte del relevo, empezando por las funcionarias de prisiones. Según Adriana Paz, Altagracia, la nueva policía, "es una mujer ruda, sabe de dónde vienen estas señoritas porque ella también proviene del mismo lugar". Le acompaña Millán, "una novata que cree en las leyes hasta que empiezan a pasar ciertas cosas que le hacen dudar de su propia ética", según la actriz que la interpreta, Zaira Pérez.

Dos nuevas reclusas traen a primera plana la más candente actualidad. Por un lado, Mercedes Carrillo, una ex concejala en prisión por corrupción urbanística. "Soy una pardilla, el objetivo de algunas de las presas más peligrosas para utilizarme como enlace fuera para sus trapicheos", describe Ruth Diaz. Por otro lado, una veterana narco gallega, Prudencia Mosqueira, interpretada por Ana Marzoa, que, según la actriz, "es de las mayores de aquí y trae la serenidad de la experiencia, se ve en algunas escenas en las que la juventud es más fogosa".

En esta tercera temporada, además, se une el drama de una subinspectora de policía con cáncer terminal que entra en la cárcel para investigar un crimen (Irene Anula); una joven de la mafia china (Huichi Chiu), encarcelada de forma injusta; una adicta a la droga transexual (Abril Zamora), y una presa con sobrepeso, pero muy orgullosa de sí misma (Itziar Castro).

Según los artífices de esta nueva Vis a Vis, esta temporada será más oscura, pues, como comentaba Iván Escobar, guionista y productor de la serie, "suena el silencio después de un ruido atronador", en referencia a aquellas tramas que serán en esta ocasión “más trepidantes y duras”. Adelanta que habrá una gran variedad de sentimientos, de odio, pero también "historias de amor muy poderosas". "Hemos apostado por una serie incómoda", apuntó.

Entre las veteranas, disparidad de opiniones. Mientras Najwa Nimri (Zulema) estaba convencida de que la serie regresaría, para Alba Flores (Saray) fue una auténtica sorpresa: "Hasta que no me vi rodando en el set no me lo creía porque hubo muchos rumores. Las nuevas tramas son más duras, no dejamos títere con cabeza". Para Berta Vázquez (Rizos) esta temporada "no va a defraudar porque es para los fans de la marea amarilla. 'Vis a Vis' ha marcado mi vida y mi carrera y creo que a todas las demás, también".