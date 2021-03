Y parece que fue ayer: Estas 10 series cumplen 20 años en 2021

'A dos metros bajo tierra'

La pérdida de su hermana llevó a Alan Ball a una propuesta arriesgada: hablar sin tapujos de la muerte en televisión. Recordó la película ‘Los seres queridos’ (1965), sobre el negocio de las funerarias, y se imaginó a los Fisher –entre ellos, el debutante Michael C. Hall (futuro ‘Dexter’)–, una familia disfuncional propietaria de una de estas empresas, cuya forma de enfrentarse a la vida (y a la muerte) cambiaba de forma radical tras la inesperada defunción del patriarca. Eligió como metáfora la soleada Los Ángeles, capital de la negación, y a lo largo de cinco temporadas, desde el 3 de junio de 2001 (y hasta 2005), nos machacó emocionalmente mientras llorábamos y sonreíamos a partes iguales.

'A dos metros bajo tierra' | HBO

'The Office'

Ricky Gervais en 'The Office' | BBC

Los desconocidos Ricky Gervais y Stephen Merchant sorprendieron con esta original comedia. Con tan solo 14 episodios –desde el 9 de julio de 2001 (y hasta 2003)– se convirtió en absoluto referente y en el germen de numerosos remakes, el más conocido el de 2005 con Steve Carell. Parte de su encanto se encuentra en su formato de falso documental, en el que los personajes son conscientes de que los están grabando. Su humor sutil e inteligente surge del patoso y mediocre David Brent, el gerente de una oficina que se cree el más estupendo cuando en realidad sus empleados se avergüenzan de él. Fue la primera serie británica en 25 años en ser nominada y ganar en los Globos de Oro. Brent protagonizaría su propia película 15 años después del estreno de la serie.

'Band of Brothers (Hermanos de sangre)'

'Band of Brothers' | HBO

Considerada como una de las mejores miniseries bélicas, supo reflejar con precisión la guerra y las relaciones entre los soldados al seguir a lo largo de sus 10 episodios a la misma unidad del ejército de EE UU, desde su entrenamiento en 1942 hasta el final de la 2GM. Después de haber rodado juntos ‘Salvar al soldado Ryan’, Tom Hanks y Stephen Spielberg se propusieron ir un poco más allá adaptando el libro de Stephen Ambrose (de hecho, supera con creces algunos de los efectos especiales usados en cine). Estrenada el 9 de septiembre de 2001, la ficción cuenta con un reparto plagado de caras conocidas, como Damian Lewis, Donnie Wahlberg, James McAvoy, Michael Fassbender, Simon Pegg, David Schwimmer o un debutante Tom Hardy.

'Scrubs'

Scrubs (2001-2010) | ABC

En el Hospital del Sagrado Corazón todo es posible (y cuanto más delirante es el asunto más probable que así sea). Zach Braff encarna a John Dorian, más conocido como JD, un joven entusiasta que intenta aprender a ser un buen médico mientras soporta los ataques mordaces del amargado médico de cabecera, el doctor Perry Cox. Estrenada el 2 de octubre de 2001, aguantó nueve temporadas hasta 2010, con cambio de cadena incluido (de NBC a ABC) y con la marcha de su protagonista en la última entrega (Braff cuenta con tres nominaciones a los Globos, todas por esta serie). Su creador, Bill Lawrence, que venía de hacer ‘Spin City: Loca alcaldía’ (y que es uno de los artífices de la aclamada ‘Ted Lasso’), apostó por la improvisación, los diálogos rápidos y el uso de una única cámara. Su meta, según confesó, fue la de conseguir el mismo humor surrealista y los abundantes cameos al estilo de ‘Los Simpson’.

'Smallville'

Tom Welling y Michael Rosenbaum en 'Smallville' | The CW

Hacía falta una nueva versión del hombre de acero que narrase la adolescencia de Clark Kent en su pueblo de Smallville antes de mudarse a Metrópolis. El elegido para interpretarlo fue Tom Welling, que venía de participar en ‘La juez Amy’, y que proporcionó al personaje este toque realista. Clark es solo Clark, no vuela ni luce las mallas y la capa hasta el final (eso sí, se juega con los colores para recordarnos que se convertirá en Superman). La serie sobre el más famoso superhéroe de DC contó con cameos de actores que habían aparecido en diferentes adaptaciones del cómic tanto en cine como televisión. Con sus 10 temporadas, desde el 16 de octubre de 2001 (hasta 2011), ostenta el record de ser la serie más larga sobre Superman.

'24'

'24' | Fox

Su primer papel protagonista en televisión convirtió a Kiefer Sutherland en un héroe nacional (aunque fuera en la ficción). A lo largo de ocho temporadas –desde el 6 de noviembre de 2001 (y hasta 2010)–, el agente Jack Bauer nos hizo vivir con el corazón en un puño, siempre a contrarreloj, en su obsesión por proteger a EE UU de posibles ataques terroristas. Para insuflarle mayor realismo, cada episodio se suponía que transcurría en una hora de tiempo real (aunque no siempre es así se le parece). Ganó como mejor serie en los Emmy y en los Globos de Oro en su primera entrega, una temporada que no mostró en sus tramas los atentados del 11S a pesar de estrenarse meses después de los terribles acontecimientos. En 2014 regresó en forma de miniserie: ‘Vive otro día’.

'Lizzie McGuire'

Gordo, Lizzie y Miranda en 'Lizzie McGuire' | Disney Channel

A pesar de las sencillez de la propuesta (o tal vez por eso) se convirtió en uno de los mayores éxitos del canal Disney. Con solo dos temporadas –se emitió desde el 12 enero de 2001 hasta 2004– la cantante y actriz Hilary Duff consiguió convertirse en ídolo pop y ganarse al público juvenil interpretando a una adolescente de lo más normal que mostraba sus verdaderos sentimientos a través de un alter ego (una conciencia animada dentro de su cabeza). En 2003 llegó a rodar además la película ‘Lizzie Superstar’. A pesar de que se anunció un reboot de la serie que contase qué fue de Lizzie a los 30, fue la propia actriz, que triunfa con la serie ‘Younger’, la que confirmó en su perfil de Instagram que el proyecto se daba por cancelado.

'Crossing Jordan'

'Crossing Jordan' | NBC

La actriz Jill Hennessy (ahora en ‘City on a Hill’) se hizo muy popular al interpretar a la impulsiva doctora Jordan Cavanaugh, una patóloga forense que perdía su trabajo básicamente por ser una metomentodo. No era de extrañar que resolviese los crímenes mejor que nadie: su madre había sido asesinada, algo que planeaba sobre su cabeza, y su padre, ex policía, le había inculcado el interés por el homicidio a edad temprana. Durante seis temporadas (desde el 24 de septiembre de 2001, y hasta 2007) la serie de Tim Kring, que en 2006 firmaría la original ‘Héroes’, contó además con varios secundarios de peso, como Miguel Ferrer (el malhumorado jefe), Jerry O’Connell (el detective y pareja intermitente) y Kathryn Hahn (la excéntrica consejera de duelo), ahora muy a tope con ‘WandaVision’.

'Undeclared (Vida universitaria)'

'Undeclared' | Fox

Tras la icónica ‘Freaks and Geeks’ (o ‘Instituto McKinley’) en 1999, Jude Apatow decidió que uno de los cerebritos de aquella dejase el instituto y entrase en la ficticia Universidad de California. El elegido fue Jay Baruchel que rápidamente se enamoraba de la chica equivocada (Carla Gallo) pues tenía novio (Jason Segel). Junto a él, sus compañeros de cuarto, como el habitual Seth Rogen o un jovencísimo Charlie Hunnam (pre ‘Hijos de la anarquía’). Estrenada el 25 de septiembre de 2001 aguantó hasta 2003, con la aparición de muchos de los actores de ‘Freaks and Geeks’ y con cameos de Adam Sandler o Amy Poehler. Apatow quiso ser lo más fiel a la realidad posible y dejó improvisar a los actores (el primer episodio es un festival).

'Alias'

'Alias' | ABC

A J.J. Abrams le vino la idea rodando ‘Felicity’, cuando imaginó a Keri Russell como una agente secreta durante sus vacaciones de verano. Escogió a Jennifer Garner, que había aparecido en la serie, para encarnar a su heroína Sydney Bristow, una espía que es reclutada en la universidad, descubre que trabaja para los malos y se convierte en agente doble para la CIA (lo mismo que era su padre, algo que ella tampoco sabía). Sus misiones imposibles duraron cinco temporadas (desde su estreno el 30 de septiembre de 2001, y hasta 2006), alimentadas también por subtramas sobre su misterioso pasado y la aparición de gente muy top, como los actores Bradley Cooper, Isabella Rossellini o Roger Moore, y directores como Quentin Tarantino o David Cronenberg.