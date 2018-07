'Dexter' cambia para siempre en el final de la sexta temporada

¿Cuántas series tienen como protagonista a un asesino en serie? ¿Es posible mantener la tensión durante tantos años con un sociópata como personaje principal? Sí, eso y mucho más es lo que ha conseguido 'Dexter' a lo largo de los años. ¿Qué en algunos momentos tiende a repetirse la fórmula? Es posible, pero no es menos cierto que siempre consigue introducir giros y tramas que nos dejan sobrecogidos, como el excelente final de la cuarta temporada. Sin ir más lejos, la última Season Finale, emitida en diciembre, introdujo un cambio que transforma la serie por completo.



Dexter Morgan, expuesto como nunca

Ha sido una sexta temporada en la que el componente religioso y espiritual ha sido muy fuerte. Desde el principio, Dexter Morgan (Michael C. Hall) se ha planteado serias dudas sobre su existencia y la posibilidad de un mundo más allá del que vemos. Su trama con el hermano Sam, un delincuente redimido, ha sido muy interesante y muy reveladora para el personaje. El misterio, encarnado por el maquiavélico Travis ha tenido momentos de fuerza visual muy potente, como fueron el ángel colgado del invernadero o el óleo bíblico con la cara de Dexter.



Al hilo del misterio, Debra ha sufrido también una importante transformación. Y no precisamente espiritual. Ha ascendido y se ha convertido en la nueva teniente del departamento de policía de Miami. Ha roto completamente su relación con Quinn y ha experimentado sentimientos hacia Dexter que no conocía. Gracias a una interesante terapia, Debra se descubre a sí misma enamorada de su hermanastro, que permanece ajeno a sus sentimientos.



Cuando se decide a contárselo, Debra descubre lo que el espectador conoce desde hace seis años: que Dexter, su bondadoso y gentil hermano, es un asesino. Y no queda ahí la revelación. Debra lo ve asesinando en su pleno modus operandi, el mismo que ella sufrió en la primera temporada como víctima del asesino del camión de hielo, único hermano biológico de Dexter.



Por lo tanto, no sólo sabe Debra que su hermano es capaz de asesinar, sino que también sabe que ha asesinado a mucha más gente. La escena final en la que ambos se miran, frente a frente, es excelente. Las caras de ambos reflejan el miedo que sienten hacia la situación que se les viene encima, sobre todo para Debra que se dirigía a decirle a su hermano que está enamorada de él y se encuentra con que es un asesino. Memorable.



Dexter tendrá que lidiar ahora con una nueva vida, en la que su hermana comparte su gran secreto, su pasajero oscuro. ¿Qué explicación le dará a Debra? ¿Cómo saldrá de esta? Sabemos que ha salido de entuertos peores, pero esta nueva situación será complicada hasta para el hábil y manipulador Dexter Morgan.



No sólo eso nos ha dejado la sexta temporada. Louis, el ayudante del asistente de Masuka, esconde mucho más de lo que dice. Tiene en su poder un brazo que pertenece a las pruebas del caso del asesino del camión de hielo. Esto, unido a su fascinación por Dexter hace sospechar que el metódico científico esconde algo muy oscuro y que irá directamente contra Dexter.



Ahora entendemos por qué los guionistas de la serie dijeron que el último capítulo marcaría el camino de las siguientes dos temporadas (previsiblemente las últimas). Han sabido introducir una trama que pone 'Dexter' patas arriba. Era algo que los fans pedíamos a gritos y ahora lo tenemos: Debra sabe que su hermano es un sociópata. La clave está en cómo resolverán el embrollo.



Puede que 'Dexter' haya perdido algo de brillo en comparación con las temporadas iniciales, pero sigue siendo el drama más visto y prestigioso de Showtime. Ahora nos quedan las dos últimas temporadas para disfrutar de nuestro asesino en serie favorito. ¿Estáis preparados para lo que viene?