¿Te apetece un spin-off? No, gracias

'Dexter': el spin-off que no debería producirse



Parece que ocho temporadas y 96 episodios no van a ser suficientes para los productores de la serie emblema de Showtime. 'Dexter' llegará a su final definitivo el próximo 22 de septiembre y lo cierto es que si poco queda ya por contar de la vida de nuestro asesino en serie favorito, menos material quedará aún para un eventual spin-off, por mucho que se trasladase de Miami Metro a otro escenario.



De forma inteligente, los productores no han querido dar detalles sobre quién protagonizaría la futura serie, ya que se podría incurrir en un major spoiler sobre el último capítulo de 'Dexter'. Lo lógico es que lo protagonizase Debra, el personaje con mayor tirón después de Dexter Morgan, pero tal y como se encuentra el personaje ahora mismo queda poco recorrido para continuar su historia en una nueva ficción. ¿Quizás Masuka sea la mejor opción?



Tras sus altos y bajos, lo razonable sería que 'Dexter' se despidiera para siempre tras la octava temporada y no crear una mancha de sangre en su expediente con un spin-off que tiene muy poco asegurado su futuro.



'Cómo conocí a vuestra madre': la serie infinita



En el caso de la aclamada sitcom de CBS la idea de un spin-off es aún más disparatada. Los directivos parece que no escuchan demasiado a los espectadores quiénes, cansados de tantas idas y venidas y tantas falsas expectativas, desean que la serie termine de una forma medianamente digna. O al menos que lo intente.



Ahora que por fin ya sabemos quién es la madre de los hijos de Ted, ¿qué sentido tiene realizar un spin-off sobre alguna de las tres parejas protagonistas? Por mucho empeño que le pongan los guionistas es imposible sacar jugo a unos personajes que han estado exprimidos durante 9 temporadas y que, si bien han dado muchos y grandes momentos, es hora de despedirlos como se merecen.



¿Quién vería una serie con Lily y Marshall o Barney y Robin como protagonistas? ¿Qué más historias pueden contar? Si finalmente deciden hacerlo será igual o aún más desastroso que 'Joey', spin-off de 'Friends', con el que basta ver un solo episodio para saber que fue en error mayúsculo.



'Breaking Bad': el carisma de Saul Goodman, ¿suficiente?



El carisma de Saul Goodman como personaje de reparto es indudable, pero de ahí a que pueda tener el potencial necesario para tener una serie propia, hay un largo trecho. Desde luego se trataría de una serie con un tono muy alejado del que tiene actualmente 'Breaking Bad' y seguramente estaría centrado en las mil y unas ilegalidades que comete a diario el abogado de cabecera de Walter White.



De todos los spin-off este es quizás el menos descabellado, aunque si se llegase a grabar es muy probable que no tuviese un éxito demasiado alto, ya que se trataría de una serie con un público distinto al habitual en ‘Breaking Bad’, sobre todo si la serie se inclina hacia la comedia negra y disparatada, como parece ser natural en Saul Goodman.



Realizar un spin-off es una idea arriesgada por dos motivos claros: el cansancio de los espectadores cuando una serie se ha alargado demasiado y las ganas de concluir el relato, de poner fin a la ficción que han seguido durante años. Si se repasa la historia, los espectadores, en la mayoría de ocasiones, han dado la espalda a series que se han creado a raíz de otra. Y es que, ¿no es mejor acabar por todo lo alto que marcharse por la puerta de atrás?