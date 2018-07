'Anatomía de Grey': por encima del bien y del mal

NÚMERO DE SERIE

No importa que ya no esté Derek entre los personajes o que Cristina Yang lleve dos temporadas sin aparecer. ‘Anatomía de Grey’, la serie estrella de Shonda Rhimes, tendrá 13ª temporada. No solo es la serie más longeva de ABC, sino que su audiencia la ha vuelto a convertir en el dama número uno de la cadena, por encima de sus compañeras ‘Scandal’ y ‘How To Get Away With Murder’. Que una serie consiga semejante dato con doce años de historia la sitúan por encima del bien y del mal. Tenía que ser obra de Shonda.