¿Qué series y actores estarán nominados para los Emmy 2013?

Muchas son las quinielas que se manejan sobre quienes serán los nominados a las distintas categorías de los Emmy. Cada año que pasa las producciones televisivas de ficción se multiplican exponencialmente y es difícil tomar la decisión para los 15.000 miembros de la academia.



En el apartado de mejor serie drámatica es muy previsible que no haya muchos cambios respecto al año pasado, cuando 'Homeland', se impuso sobre las demás. Así que lo más seguro es que en esta edición esté nominada y se preveé que la acompañen 'Mad Men', 'Breaking Bad', 'Dowton Abbey', 'Juego de Tronos' y 'Boardwalk Empire'.



Pero puede haber lugar para la sorpresa gracias a la potencia con la que han irrumpido series como 'House of Cards', 'The Americans', 'Treme', 'The Newsroom' o 'Southland'.



En la categoría de mejor serie cómica habra una nueva guerra entre dos series de Neox, 'Modern Family' y 'The Big Bang Theory'. Ambas tienen muchas papeletas para alzarse con el Emmy a la mejor serie cómica. Y no sólo eso, sino que sus actores también podrían convertirse en nominados esta edición.



Si bien, en las nominaciones a mejores actores de serie cómica Eric Stonestreet y Ty Burrell y Julie Bowen y Sofía Vergara en el femenino, todos ellos representando a 'Modern Family'. Y Jim Parsons junto a Kaley Cuoco 'The Big Bang Theory'.



Respecto a las nominaciones a los intérpretes de series dramáticas, además de los claros candidatos Claire Daines y Damian Lewis, por sus papeles en Homeland. Peter Dinklage cuenta con muchas opciones de recoger la estatuilla por su papel en 'Juego de Tronos'.