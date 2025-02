Muere el actor y guionista Daniel Fajardo a los 76 años

El productor, guionista y actor argentino Daniel Fajardo ha fallecido a los 76 años tras una larga enfermedad, según ha confirmado la distribuidora Segarra Films que ha trasladado sus condolencias a la familia del artista.

El director Ramon Térmens ha expresado su pesar por el fallecimiento de Fajardo con el que ha trabajado "codo con codo" en cinco películas. "Su pérdida me causa un vacío casi insoportable, y sólo encuentro consuelo en las palabras de ánimo que me daba en los últimos tiempos, para que siguiera adelante con los proyectos que teníamos en marcha", ha escrito Termens en un comunicado.

La última película de Fajardo, Societat Negra (2024), le valió el premio a mejor actor y mejor guion en el Festival Horizontes de Cine Español de Marsella, y el premio a mejor actor en el Festival Lloret Negre. Pero su carrera arrancó en Estados Unidos, a donde viajó a los 19 años y donde trabajó como traductor en las Naciones Unidas.

Participó como 'guest star' en todas las series míticas de los 80 y 90 empezando con Kojak, siguiendo con Santa Barbara, El coche fantástico, Magnum PI, MacGyver, El ecualizador, Canción triste de Hill Street, Simon y Simon y Cagney y Lacy.

Fue además secundario de películas de grandes directores como Andrew Davis (Por encima de la ley con Steven Seagal y Sharon Stone), Abel Ferrara (Ciudad del crimen con Melanie Griffith y Tom Berenguer), George Cukor (Ricas y famosas, su debut en el cine), John G. Advilsen (Danza lenta en la gran ciudad con Paul Sorvino).

En paralelo hizo carrera teatral en Broadway, destacando el debut mundial de una obra de Sam Sheppard, Ojos para Consuela, con David Straithairn, en el Manhattan Theater de Nueva York.

Con Negro Buenos Aires inició su colaboración con el cineasta Ramon Térmens como guionista y actor, formando una sociedad creativa que se extenderá a cuatro películas más: Catalunya über alles!, The evil that men do, La dona il·legal y Societat Negra.

Después de vivir 50 años en Estados Unidos, en la actualidad residía en Sitges.