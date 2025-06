Javier Bardem cuenta cómo ha sido trabajar con Brad Pitt al que no conocía antes de F1: "Debíamos interpretar a unos buenos amigos"

Brad Pitt está promocionando su nueva película, F1, y está recorriendo gran parte del mundo antes de su estreno el 27 de junio. Así, primero lo vimos en México donde apareció mostrándonos su nuevo look. Y, ahora ha tenido lugar la presentación en Nueva York.

Hasta allí se han trasladado gran parte del reparto de la cinta, entre ellos el español Javier Bardem quien ha contado cómo ha sido trabajar con el actor:

"Nunca se sabe qué va a pasar. Se supone que debemos interpretar a unos buenos amigos, y yo no lo conocía, él no me conocía. Pero entonces conoces a esta persona; resulta ser agradable, generoso, fácil, divertido, creativo, cariñoso, atento. Y es como, bueno, todo está bien, todo es fácil. Y la relación empieza a construirse sola. Y de repente, somos amigos. Y eso sucedió frente a la cámara, lo cual es bueno".

Junto a Brad Pitt y Javier Bardem están Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies o Kim Bodnia. Mientras que la dirección de esta película de está a cargo Joseph Kosinski.

Sinopsis: Apodado "el más grande de todos los tiempos", Sonny Hayes (Brad Pitt) fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990 hasta que un accidente en la pista casi acaba con su carrera. Treinta años después, es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo Rubén Cervantes (Javier Bardem), propietario de un equipo de Fórmula 1 en apuros que está al borde la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la Fórmula 1 y tener una última oportunidad para salvar al equipo y ser el mejor del mundo. Su compañero será el novato Joshua Pearce (Damson Idris), el piloto estrella del equipo que está decidido a imponer su propio ritmo. Pero, con el rugido de los motores, el pasado de Sonny empieza a afectarle y descubre que en la Fórmula 1, el compañero de equipo es el rival más feroz, y que el camino a la redención no se puede recorrer en solitario.