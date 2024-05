Jason Momoa confirma que tiene una relación con esta actriz tras divorciarse: "Mi amor"

Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron en el año 2022 que su relación había terminado después de estar cerca de 17 años juntos y tener dos hijos en común. Pero no fue hasta el pasado mes de enero de 2024 cuando firmaron su divorcio.

Ahora, el protagonista de Aquaman ha confirmado que está de nuevo enamorado y que tiene una relación con la actriz Adria Arjona. Lo ha hecho a través de una galería de fotos en Instagram tras haber estado por Asia rodando su serie documental On the Roam:

"Japón eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que nos abrieron las puertas de sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha j", escribe.

Así, vemos a Adria en varias imágenes de su post. Primero a él abrazándola durante una cena junto a otros amigos. Luego una foto de los dos muy sonrientes con el mar de fondo y el pelo al viento y una tercera foto de ella sola en el centro de la imagen donde se puede leer un cartel de Harley-Davidson.

Jason Momoa confirma que está saliendo con la actriz Adria Arjona | Instagram Jason Momoa

Momoa ya había afirmado que tenía estaba de nuevo enamorado tras asistir a la Comic Con de Basingstoke de 2024 tras preguntarle si estaba soltero: "Estoy en una relación seria. Lo descubrirás muy pronto. He estado en una relación por un tiempo", declaraba.

Adria Arjona | Getty

Adria Arjona tiene 32 años y estuvo casado en 2019 con su novio de toda la vida Edgardo Canales en 2019, aunque terminaron por romper su relación. Además, es hija del cantante Ricardo Arjona.

Por su parte, Jason Momoa mantuvo una breve relación con la actriz mexicana Eiza González después de separarse, con la que Adria guarda cierto parecido físico.