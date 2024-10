Estrenos de cine del 11 de octubre: La infiltrada, la historia real de la única policía que compartió piso con dirigentes de ETA

La infiltrada

Luis Tosar y Carolina Yuste en La infiltrada | Atresmedia Cine

Luis Tosar y Carolina Yuste, bajo la dirección de Arantxa Echevarria, protagonizan La infiltrada. Tras pasar varios años infiltrada en los ambientes de la izquierda abertzale como una joven simpatizante más de la banda terrorista, una agente de policía consigue que ETA contacte con ella. Necesitan que aloje en su piso a dos etarras que tienen el objetivo de preparar varios atentados. A partir de este momento empieza la misión más difícil de su vida: ir informando a sus superiores mientras convive con dos terroristas que, si en algún momento sospechan de ella, no dudarán en asesinarla.

Duración: 118 minutos.

La sustancia

Demi Moore y Dennis Quaid protagonizan La sustancia, una cinta de terror dirigida por Coralie Fargeat que sigue a una celebridad en decadencia que decide usar una droga del mercado negro, una sustancia que replica células y crea temporalmente una versión más joven y mejor de ella misma, sin saberlo, causándose efectos secundarios horribles.

Duración: 140 minutos.

Robot salvaje

Robot salvaje es una nueva adaptación de la aclamada obra del escritor Peter Brown, ganadora de múltiples premios y número 1 de la lista de best sellers del The New York Times. Esta épica aventura descubre el viaje de una robot que ha naufragado en una isla deshabitada y deberá aprender a adaptarse al duro entorno. La cinta de animación cuenta en su versión original con las voces de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill, Catherine O'Hara y Boone Storm.

Duración: 101 minutos.

The Apprentice. La historia de Trump

Ali Abassi dirige The Apprentice. La historia de Trump, la cinta que narra la historia que forjó la relación entre un antiguo tiburón, el abogado Roy Cohn (Jeremy Strong), con el joven empresario y futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpretado por un Sebastián Stan irreconocible. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar.

Duración: 120 minutos.

Super/Man: La historia de Christopher Reeve

Ian Bonhôte y Peter Ettedgui dirigen Super/Man: La historia de Christopher Reeve, un relato cinematográfico conmovedor y realista sobre la extraordinaria historia de Reeve. La película documental repasa la historia de un actor desconocido con un ascenso espectacular a estrella de cine icónica. Su interpretación de Clark Kent/Superman se convirtió en punto de referencia para los universos cinematográficos de superhéroes que dominan el cine actual. La cinta incluye películas caseras íntimas nunca vistas y un extraordinario tesoro de materiales pertenecientes a su archivo personal. También cuenta con las primeras entrevistas largas jamás filmadas con los tres hijos de Reeve en las que hablan de su padre, así como entrevistas con actores de Hollywood de primera fila que fueron sus colegas y amigos.

Duración: 106 minutos.

Strange Darling

Otra opción para este fin de semana es Strange Darling, la cinta de terror dirigida por J. R. Mollner en la que nada es lo que parece cuando un complicado rollo de una noche deriva en una cadena de asesinatos de un asesino en serie.

Duración: 96 minutos.

My Hero Academia: You're Next

My Hero Academia: You're Next es la cinta de anime de superhéroes, y la cuarta película basada en el manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi. La película está dirigida por Tensai Okamura a partir de un guión escrito por Yosuke Kuroda.

Duración: 110 minutos.

Los Radley

Los Radley es una comedia negra basada en el libro homónimo del autor superventas Matt Haig sobre una familia aparentemente normal que esconde un oscuro secreto. Euros Lyn dirige esta película ambientada en los suburbios de una ciudad inglesa donde se mezclan el terror gótico y el cuento moral. Damian Lewis, Kelly Macdonald, Sophia Di Martino, Shaun Parkes, Harry Baxendale y Bo Bragason protagonizan la película.

Duración: 115 minutos.