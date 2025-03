La sociedad de la nieve: Bayona llora la muerte de Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del accidente de los Andes

Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes de 1972, ha muerto a los 71 años, según han compartido personas allegadas como algunos de sus compañeros o el propio J.A. Bayona, director de La sociedad de la nieve.

El director español volvió poner en el foco la increíble historia de supervivencia que tuvieron que hacer frente 33 de las 45 personas que iban a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Finalmente fueron 16 los que sobrevivieron, aunque en los últimos años habían fallecido José Luis Coche Inciarte, quien murió en 2023 de cáncer, y Javier Methol, que murió en 2015.

"Esta mañana nos dejó Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del accidente de los Andes en 1972. En el choque se fracturó la pierna y estuvo los 72 días arrastrándose por la nieve. Sin embargo, a pesar de su discapacidad, será recordado por no haber parado nunca de trabajar en la montaña, fundiendo nieve constantemente para poder abastecer de agua a sus compañeros. Cada día recordaba a su novia Margarita, con la que compartió su vida y quien le acompañó hasta el último momento. Cuando rodamos La Sociedad de la Nieve fue siempre generoso y su ayuda fue fundamental para el éxito de la película", ha escrito Bayona en sus redes sociales.

Juan Caruso, el actor que le dio vida en la cinta, se ha despedido de él con un emotivo post y varias imágenes de su convivencia durante el rodaje: "Hoy se fue Álvaro. La peleaste muchísimo. Tu historia, tu corazón y el de tu familia están presente en mi siempre. Gracias Alvarito".

"Estaba muy orgulloso de tu trabajo, Juani. Le hiciste el mejor homenaje", le ha contestado Bayona. Además, compañeros supervivientes como Nando Parrado o Carlos Paez, y actores como Matías Recalt, también le han recordado.

"Hoy, mi querido amigo Alvarito, el silencio me deja sin palabras, pero mi corazón sigue hablando. Juntos luchamos contra la naturaleza, y en esa batalla, nuestra amistad se forjó con una fuerza indestructible. Lo que compartimos en aquellos 72 días es algo que nunca olvidaré, y que siempre llevaré en mi alma. Te cuidé y me cuidaste. Aunque hoy te has ido, sabes que te llevaré en mi corazón hasta el último de mis días. Siempre estarás conmigo, compañero, hermano, amigo. Te despido con el amor y el respeto que te he tenido siempre. Nunca te olvidaré", ha escrito Parrado, quien junto a Roberto Canessa fueron los que lograron encontrar ayuda.

En febrero de 2024, el uruguayo comentó los problemas de salud que había experimentado tras sufrir una neumonía durante la promoción de la película.

Actualmente siguen con vida Gustavo Zerbino, Antonio Vizintin, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Fernando Parrado, Ramón Sabella, Carlos Páez, Roy Harley, Roberto Francois, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Daniel Ferández y Alfredo Delgado.