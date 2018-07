Xplora, líder absoluto de la Madrugada del fin de semana

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



VIERNES

Neox: Los Simpson 486.000 (2,8%)

Nova: La Patrona 590.000 (3,4%)

Nitro: Escudo humano 445.000 (2,4%)

Xplora: El Jefe 301.000 (1,8%)

La Sexta3: Cine - Casino 415.000 (2,8%)



La Siete: La voz: batallas 244.000 (1,5%)

FDF: La que se avecina 601.000 (4,5%)

Boing: Doraemon y el pequeño dinosaurio 511.000 (2,9%)

Divinity: La casa de mis sueños 353.000 (2,6%)

Energy: ¿Quién da más? 220.000 (1,6%)

Nueve: Yo soy Bea 108.000 (0,9%)



Clan TV: Bob Esponja 518.000 (3,4%)

Teledeporte: Tenis: Copa Davis 144.000 (1,2%)

24H: La noche en 24H 150.000 (0,9%)



Disney Channel: Cine - Teen Beach Movie 404 (2,2%)

Intereconomía TV: Daños colaterales 188.000 (1,1%)

MTV: Geordie Shore 67.000 (0,4%)

13TV: Al día 317.000 (2,1%)

Discovery Max: ¿Cómo lo hacen? 256.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - El dorado 466.000 (2,7%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 362.000 (2,5%)

Nova: Tu cara me suena 340.000 (2,2%)

Nitro: Sin Rastro 425.000 (2,5%)

Xplora: Restauradores 311.000 (2,2%)

La Sexta3: Cine - Splice, experimento mortal 318.000 (2,3%)



La Siete: Palabra de gitano 410.000 (2,6%)

FDF: La que se avecina 626.000 (3,8%)

Boing: Cine- Pelicula de dibujos animados 378.000 (2,6%)

Divinity: Tu casa a juicio 243.000 (1,6%)

Energy: C.S.I. Miami 254.000 (1,8%)

Nueve: Hospital central 79.000 (0,4%)



Clan TV: Peppa Pig 672.000 (14,6%)

Teledeporte: Tenis: Copa Davis 249.000 (1,8%)

24H: 24H Noticias 125.000 (1,9%)



Disney Channel: Cine - Gnomeo y Julieta 596.000 (3,3%)

Intereconomía TV: Papa Juan Pablo II 86.000 (0,6%)

MTV: Vergüenza Ajena 149.000 (0,9%)

13TV: Sábado de cine - Doctor West (Parte 2) 377.000 (2,7%)

Discovery Max: Cazasubastas 267.000 (2,1%)

Paramount Channel: Cine - El pianista 286.000 (2,1%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 549.000 (2,5%)

Nova: Atrapa un millón: diario 312.000 (1,5%)

Nitro: Sin Rastro 502.000 (2,5%)

Xplora: La casa de empeños 447.000 (2,2%)

La Sexta3: Cine - Cariño, he agrandado al niño 432.000 (2,2%)



La Siete: Salvame Deluxe 323.000 (2%)

FDF: La que se avecina 742.000 (3,7%)

Boing: Tom y Jerry 338.000 (2,2%)

Divinity: Tu casa a juicio 344.000 (1,8%)

Energy: C.S.I. Miami 266.000 (1,2%)

Nueve: Yo soy Bea 92.000 (0,6%)



Clan TV: Bob esponja 606.000 (10,1%)

Teledeporte: Tenis: Copa Davis 443.000 (2,9%)

24H: Telediario Fin de semana 212.000 (1%)



Disney Channel: Cine - Mickey, Donald y Goofy: Los tres mosqueteros 382.000 (2,7%)

Intereconomía TV: No olviden la T4 90.000 (0,5%)

MTV: Vergüenza Ajena 218.000 (1%)

13TV: Nuestro cine - Españolear 474.000 (2,6%)

Discovery Max: Así se hace: coches alucinantes 309.000 (1,4%)

Paramount Channel: Cine - Fuga de alcatraz 445.000 (2,2%)



Xplora lidera de forma absoluta la Madrugada del fin de semana anotando una cuota de pantalla de 8,3% el viernes, un 8,3% de share el sábado y alcanzando el 11,3% de cuota el domingo.



Nova se sitúa como líder de la Tarde del viernes con una cuota del 3,6% y además, ese mismo día, se impone como primera opción del Prime Time de las televisiones temáticas anotando un 3% de share.



El viernes, laSexta3 se sitúa como primera opción del Late Night de las temáticas con la emisión de la película 'El hombre que nunca estuvo' que anotó 123.000 espectadores y una cuota del 2,5%.



Las televisiones temáticas del grupo Atresmedia TV se imponen el viernes a las de Mediaset anotando un 9,7% frente al 8,9% que anota su competidora pese a que cuenta con un canal menos.