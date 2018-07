En abril, mención honorífica para las temáticas de Atresmedia TV, que concluyen la era pre apagón como líderes absolutas frente a sus rivales de Mediaset, que suman un canal más. Así, las temáticas del Grupo son líderes (9,8%), con la mayor ventaja con los canales de Mediaset desde diciembre de 2012: +0,5 puntos. Es el mejor resultado histórico de la oferta temática de Atresmedia Televisión en temporada regular (solo tuvo más en julio y agosto de 2013).



Neox (2,4%) suma +0,1 puntos vs marzo y logra su máximo mensual de temporada. Vuelve a ser una de las temáticas preferidas de los jóvenes con un 8,2%. Es líder temático del prime time de los martes con 'Los Simpson' y de los jueves con su noche sitcom. 'Los Simpson' vuelve a colocarse entre lo más visto de las temáticas cada día y monopoliza el ranking mensual.



'The Big Bang Theory' roza los 600.00 seguidores de media con su séptima temporada y logra récord el 24 de abril con casi 800.000 seguidores y un 3,7%. Es lo más visto de la cadena en abril. Neox vuelve a emitir la película no infantil más vista del mes: 'El último desafío' (747.000 y 3,6% el 7 de abril).



Es la temática líder juvenil de la tarde de lunes a viernes con su oferta sitcom (11,5%). Por su parte, Neox Kidz sigue ganando terreno entre su público objetivo y su oferta logra un 9,7% de media en niños en abril y vuelve a colocarse por delante de Disney Channel en repetidas ocasiones.



Nova (2,3%) se mantiene imbatible como temática femenina más vista del mercado y sigue sumando audiencia. Crece +0,2 vs marzo logra su mejor mes de temporada y el segundo mejor de su historia. Es canal líder absoluto con su oferta de novelas, con más del doble de audiencia de la LaSiete (0,8%), también dedicada al género, y también supera con holgura a Divinity (1,7%) y Nueve (0,9%).



Mantiene un atractivo perfil comercial (2,3% en target comercial), alcanza un 3% en mujeres y vuelve a lograr sus mejores resultados en el público de 13 a 34 años (2,9%). Se mantiene imbatible como líder temática de la tarde de lunes a viernes con un 4,4% de media y por encima de Cuatro (4%).



'Corazón indomable' es líder absoluta entre temáticas y logra su mejor mes en cuota (5,3%). 'Victoria' (3,8% y 410.000) y 'Acorralada' (4% y 454.000) se despiden con récord (el de Acorralada es sólo en share). 'Amarte así Frijolito' (4% y 414.000) y 'Soy tu dueña' (3,2% y 357.000) también consiguen destacados.



Xplora se despide de los espectadores con un 1,7% en abril, dato con el que iguala máximo de temporada. Es el canal documental líder por delante de Discovery Max (1,65% vs 1,73%) y se mantiene muy lejos de Energy (1,3%).



Una de las cadenas más atractivas para el público y también una de las temáticas con mejor resultado en Target Comercial, la tercera concretamente, con un destacado 2,5%. De nuevo, es la cadena favorita de las Madrugadas, franja en la que logra un 9,8%, por delante de las generalistas.



Nitro también se apaga tras conseguir en abril un 1,7% de la audiencia, muy por delante del canal masculino de Mediaset (1,3% de Energy). 'El Chiringuito de Jugones', que arrancará en mayo su nueva etapa en laSexta, sigue en ascenso y cierra abril con nuevo máximo: 3,8% share y 228.000 espectadores (frente al 3,3% y 186.000 de febrero).



Se mantiene como tertulia deportiva líder por encima de 'Tiki Taka' de Energy y 'Estudio Estadio' de Teledeporte en días de competencia. El programa que dirige y presenta Josep Pedrerol logra a diario una enorme repercusión en redes sociales y consigue en abril sus dos emisiones más vistas en los días 29 (380.000 espectadores y 5,7%) con el pase del Real Madrid a la final de la Champions League, y el día 16 (348.000 y 5,2%) con la victoria del equipo madridista en la final de Copa del Rey al Barcelona.



Finalmente, laSexta3 (1,7%) iguala su máximo de temporada y es cadena todo cine líder por delante de Paramount Channel (1,6%). Destaca especialmente los fines de semana (2,0%).