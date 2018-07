Los vikingos arrasan en History Channel

History Channel vivió el domingo una jornada histórica con los estrenos de las ficciones 'Vikings' y 'The Bible'. Las miniseries arrasaron en audiencia: 'The Bible', una miniserie de 10 diez capítulos, marcó el segundo mejor dato de la cadena, solo superada por la miniserie 'Hatfields & McCoys'.



'The Bible' fue vista por más de 13 millones de espectadores. La serie creada por Mark Brunett, relata capítulos de la Biblia. Después, los vikingos irrumpieron en el canal de cable estadounidense: el primer episodio atrajo a 6,2 millones de espectadores, más otros 2,1 millones en la reemisión hecha a contininuación (total 8,3 millones).



'Vikings' es la primera serie directamente encargada por la cadena y que llega de la mano de Michael Hirst ('Los Tudor') y la productora MGM TV.



A pesar de los estrenos, los zombies de 'The Walking Dead' continúan fuertes en las cadenas de cable y el capítulo emitido por AMC este domingo fue visto por cerca de 11,3 millones de espectadores.