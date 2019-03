La versión diaria de Atrapa un Millón empieza a desmarcarse

Tras los magníficos resultados que Atrapa un Millón viene registrando en la noche de los viernes, Antena 3 decidió el pasado mes de abril estrenar su versión diaria en la franja de tarde. El concurso ha logrado mejorar ligeramente la media de la cadena en su franja de emisión, sin embargo, en los últimos días está despuntando con récords de audiencia.



La adaptación española del formato 'The Money Drop' acaba de comenzar su mejor semana histórica. Tanto el lunes (1.121.000 espectadores) como el martes (1.113.000) el concurso ha destacado entre la audiencia después de alcanzar una cuota de pantalla del 12,6%. Hace tan solo una semana [2 y 3 de mayo], el espacio cosechó un 10,1% y un 10,4% lo que supone un crecimiento de hasta 2,5 puntos. Se trata, sin duda, de una de las mejores subidas experimentadas por Antena 3 en esta franja desde el arranque de El secreto de Puente Viejo.



Atrapa un Millón: Diario ha comenzado la semana superando incluso al veterano magacín de actualidad 'España Directo' (La 1). El concurso se ha impuesto tanto el lunes como el martes al programa de Pilar García Muñiz. Evidentemente, la oferta de Antena 3 supera sin problemas también a los espacios de Cuatro y laSexta en esta franja.



DESTACA ENTRE LOS ESPECTADORES MAYORES DE 45 AÑOS

Atrapa un Millón: Diario ha encontrado una audiencia fiel entre los espectadores mayores de 45 años. No obstante, también entre los jóvenes de 13 a 24 años logra destacar con una media de 12,3 puntos. Si tenemos en cuenta la audiencia que el concurso ha registrado este lunes y martes, el concurso de Carlos Sobera ha cosechado un 13,9% entre los espectadores de 45 a 54 años; un 14,2% entre los espectadores de 55 a 64 años; y un 14,7% entre los mayores de 65 años.



El espacio de Antena 3 es visto mayoritariamente por mujeres, si bien, la orquilla o diferencia con respecto al público masculino se mueve entre medio y un punto. El martes las mujeres ocuparon el 13,1% del público, mientras que los hombres sumaron un 12%.



Pero si los datos de Atrapa un Millón destacan por sí solos es por ámbitos geográficos. El concurso brilla claramente en dos comunidades autónomas: Asturias y Aragón. En estos dos territorios el espacio ha promediado esta semana una cuota de pantalla del 19%. Más abajo se sitúan Galicia (14,8%), Valencia (14,1%), Euskadi (13,4%), Andalucía (13,3%), Canarias (12,7%), Castilla La Mancha (12,6%), Murcia (12%) y Castilla y León (12%).



LA MECÁNICA DIARIA

La versión diaria, lanzada el pasado 1 de abril, cuenta con una nueva mecánica, de hecho, los concursantes del programa del prime time del viernes son seleccionados en las emisiones diarias del concurso. De lunes a viernes, Atrapa un Millón: Diario pone 200.000 euros en juego, 40 fajos de 5.000 euros, en billetes de 20 euros.



Antes de la quinta pregunta los concursantes optan a ganar un "Pase al millón". Para comprar el pase deben invertir la mitad del dinero que tienen en ese momento en juego. Toda pareja de concursantes que obtenga el pase, participa de nuevo en el prime time de Atrapa un Millón y, por tanto, tiene la oportunidad de ganar 1.000.000 euros.



En la actualidad, Atrapa un Millón es emitido con éxito en 13 países de todo el mundo: Gran Bretaña, Alemania, Grecia, Israel, Rusia, Turquía, Hungría, Estados Unidos, Albania, Ucrania, Australia, Italia y Francia. Además, el concurso está previsto se emita próximamente en las televisiones de Kazakstan, Polonia, Francia (TF 1), Italia y Australia (Channel Nine).