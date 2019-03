El último capítulo de la cuarta temporada de 'The Walking Dead' gustó y decpcionó a partes iguales a sus seguidores, pero no dejó indiferente a nadie. Y mucho menos a los más de 15,7 millones de espectadores que vieron el final de la temporada en AMC este domingo.



La emisión el domingo de "A", el capítulo que cerró la cuarta temporada, superó los 15,7 millones de espectadores y se quedó tan solo 400.000 espectadores por debajo de su récord, los más de 16 millones que cosechó la premiere de esta cuarta temporada ("30 Days Without An Accident") y mucho más cerca los 15,8 millones que alcanzó el primer capítulo de la segunda tanda de esta cuarta temporada ("After") el pasado 9 de febrero.



El tercer capítulo más visto en la historia de a serie consiguió además el 'aftershow' que se emite tras cada entrega en AMC, titulado 'Talking Dead', consiguió otro gran dato de audiencia con un total de 7,3 millones de espectadores, según datos de TV by the numbers.



La cuarta temporada de 'The Walking Dead' finaliza con una audiencia media récord de 13,3 millones de espectadores, lo que supone un incremento del 24% respecto a la anterior temporada.



En Fox España, el capítulo final de la cuarta temporada fue la emisión más vista de las cadenas de cable en nuestro país con un 1,7% share y 358.000 espectadores.