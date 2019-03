'The Walking Dead' bate sus propios récords con su regreso

Los espectadores estadounidenses tenían ganas de volver a ver a los caminantes en acción. 'The Walking Dead' estrenó este domingo la nueva tanda de capítulos que cerrará la tercera temporada (quedan 8 nuevos episodios) marcando un nuevo récord de aduiencia: la serie de AMC volvió con una audiencia de 12,3 millones de espectadores.



Los zombies fulminaron sus propios récords: el estreno de la tercera temporada fue visto por 11 millones de espectadores estadounidenses y en la despedida de la primera tanda de capítulos (10,5 millones).



'The Walking Dead' fue líder en su franja de emisión en la noche dominical y entre los espectadores de 18 a 49 años (7,7 millones de espectadores de media en este target), superando incluso a series de éxito como 'Modern Family', 'The Big Bang Theory' o 'NCIS', emitidas en cadenas en abierto.



"Cuando vemos estos datos, lo primero que me viene a la cabeza es dar las gracias a todos los seguidores de 'The Walking Dead'", ha declarado Charlie Collier, presidente de la cadena de cable AMC.



ÉXITO EN FOX ESPAÑA

En nuestro país, FOX estrenó el episodio con menos de 24 horas después de su emisión en Estados Unidos (el lunes por la noche), reuniendo a más de 320.000 espectadores, registrando una cuota de pantalla del 1,42% (buen dato para una televisión de pago en nuestro país).