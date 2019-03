'The Secret Circle', un discreto estreno en The CW

El viernes 15, The CW tuvo estrenos por partida doble. Se presentó la nueva temporada de 'The Vampires Diaries' y la nueva serie de brujas 'The Secret Circle'. Ambas tuvieron un éxito aceptable.



'The Vampire Diaries' no consiguió atrapar al mismo público que en su estreno hace un año. En concreto, perdió más del 10% de cuota de pantalla.



Tras esta serie, The CW estrenó 'The Secret Circle' y casi 3 millones de espectadores no quisieron perdérsela.



'The Secret Circle' está basada en una serie de libros del mismo nombre escritos por L.J. Smith, la misma escritora de 'The Vampire Diaries' y cuenta la historia de una adolescente (Britt Robertson) que se da cuenta de que es una bruja.



Aunque sin duda, la serie de la CBS, The Big Bang Theory fue líder de la noche del viernes. Eran capítulos repetidos, pero 8,4 millones de espectadores la vieron.