'The Flash' se estrena en Antena 3 como líder absoluto en redes sociales

'The Flash' ha llegado como un rayo. El estreno de la serie en Antena 3 revolucionó las redes sociales, convirtiéndose en el primer 'trending topic' nacional a los 15 minutos de comenzar su emisión en la cadena. Grant Gustin, el nombre del actor que da vida a Barry Allen, elprotagonista, se conviertió también en tendencia nacional.



La ficción fue 'trending topic' mundial y líder absoluto en redes sociales, según datos de Kantar Social TV. El estreno de 'The Flash' acumuló más de 23.000 comentarios publicados por más de 12.500 autores únicos. 'The Flash' superó al estreno de 'Forever' en Antena 3 la semana pasada, que se logró más de 3.600 'tweets'.



La serie se mantuvo como líder en 'share social' durante toda suemisión, desde su inicio hasta el final del tercer capítulo emitido. La serie supera el 60% de share social tras los 10 primeros minutos deemisión y se mantiene en esos datos durante sus tres capítulos,subiendo en su recta final al 80%.