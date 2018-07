Las temáticas de Atresmedia TV, líderes del mes con 9,1% share

Las temáticas de Atresmedia TV (9,1%), son, por segundo mes consecutivo, líderes del mercado por delante de las de Mediaset (8,8%) a pesar de que éste cuenta con un canal más.



Así, el conjunto de Neox, Nova, Nitro, Xplora y laSexta3 amplía la ventaja respecto a la suma de FDF, Boing, Divinity, La Siete, Energy y Nueve y vuelve a superarles con la mayor diferencia desde que tienen Nueve: +0,3 puntos. Así, de nuevo logran la mayor distancia con la oferta temática de Mediaset desde hace más de un año (diciembre 2012).



Neox (2,2%) es una de las cadenas temáticas más vistas del mercado y la favorita del público joven (8%). En el grupo de 13-24 años solo le superan Antena 3 y Telecinco y se sitúa a +0,3 puntos de FDF.



Vuelve a demostrar su dominio en el ranking de los más visto de las temáticas en el mes con 'Los Simpson'. De hecho, de las diez emisiones más vistas cinco son capítulos de la serie. El más visto reúne a casi un millón de espectadores (962.000 y 4,7% el 3 de febrero). Es de nuevo la temática líder en jóvenes en la Tarde de lunes a viernes (11,7%) con 'The Big Bang Theory', 'Como conocí a vuestra madre' y 'Dos hombres y medio'.



Su contenedor infantil Neox Kidz sigue creciendo y cierra el mes con un 8,9% y un 11% la última semana en Niños, su mejor resultado de la temporada. Su nueva serie 'Rabbids, la invasión' logra un 8,3% de media en el público infantil.



Nova (2%) se mantiene imbatible como temática femenina más vista del mercado y a notable distancia de LaSiete (1%), Divinity (1,7%) y Nueve (0,6%). En el mes en el que ha estrenado imagen y contenidos, la nueva LaSiete promedia la mitad de audiencia que el canal de Atresmedia TV.



El canal con la mejor selección de novelas tiene un atractivo perfil comercial (2,3% en target comercial), alcanza un 2,7% en mujeres y vuelve a lograr sus mejores resultados en el público de 13 a 34 años (2,7%).



Se mantiene imbatible como líder temática de la Tarde de lunes a viernes con un 3,9% de media. 'Corazón indomable' (4,7% y 518.000) y 'Acorralada' (3,3% y 455.000) son líderes absolutas entre temáticas.



Nitro consolida su resultado del mes anterior (1,6%) y sigue muy por delante del canal masculino de Mediaset (1,2% de Energy). La prórroga del España-Rusia del campeonato de Europa de fútbol sala es lo más visto de las temáticas en el mes: 1.218.000 espectadores y un 5,7% el 6 de febrero. Se coloca entre las emisiones más vistas de las temáticas en temporada y la cuarta emisión más vista de la cadena en su historia. Es lo más visto de Nitro desde julio de 2012.



'El Chiringuito de Jugones' cierra su segundo mes en Nitro con un 2,8% (frente al 2,6% de enero) y 169.000 espectadores. Mantiene una evolución ascendente y logra dos récords consecutivos de audiencia el 25 y 26 de febrero (4,1% y 4,3%, respectivamente). Reafirma su posición como tertulia deportiva líder por encima de 'Tiki Taka' (2,2%) de Energy y 'Estudio Estadio' (1,3%) de Teledeporte en días de competencia.



Xplora registra un 1,6% y un destacado 2,4% en Target Comercial. Se mantiene muy lejos de Energy (1,2%). De nuevo, es cadena favorita de las Madrugadas por delante incluso de las generalistas (9,1%). 'La casa de empeños' y 'Pesadilla en la cocina' protagoniza el ranking de lo más visto de la cadena.



Finalmente, laSexta3 (1,6%) celebra sus tres años de emisión como la cadena todo cine líder del mercado. Emite la película no infantil más vista de las temáticas en febrero: 'Catwoman' (727.000 y 3,7% el 9 de febrero), dentro de su ciclo Superhéroes. Los fines de semana consigue sus mejores registros con un 2,2% y se coloca como la segunda temática no infantil.