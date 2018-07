Las TDT de Atresmedia TV, líderes con el 10,9% share

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 755.000 (3,6%)

Nova: La Patrona 672.000 (3,2%)

Nitro: Sin Rastro 361.000 (1,8%)

Xplora: El Jefe 416.000 (2,2%)

La Sexta3: Cine - 187, más mentes peligrosas 671.000 (3,5%)



La Siete: Callejeros Viajeros 413.000 (2,1%)

FDF: La que se avecina 630.000 (4,5%)

Boing: Hora de aventuras 3743.000 (2,1%)

Divinity: Anatomía de Grey 305.000 (1,5%)

Energy: NCIS Los Ángeles 335 200.000 (1,6%)

Nueve: El Comisario 109.000 (0,5%)



Clan TV: Bob Esponja 503.000 (3%)

Teledeporte: Motocross 107.000 (0,5%)

24H: La noche en 24H 168.000 (1%)



Disney Channel: Jessie 391.000 (2,4%)

Intereconomía TV: Queremos opinar 242.000 (1,9%)

MTV: Vergüenza ajena 207.000 (1%)

13TV: Cine Western 326.000 (2,6%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 353.000 (2,1%)

Paramount Channel: Cine - Down to the Earth 476.000 (2,3%)



Las temáticas de Atresmeida TV se mantienen como líderes y monopolizan el ránking de lo más visto de las temáticas en el día, con 'Los Simpson' superando los 750.000 espectadores en Neox y 'La Patrona' con más de 670.000 espectadores en Nova. También se encuentra en el top 5 la película de laSexta3, '187, más mentes peligrosas' que registró más de 670.000 espectadores (3,5%).



Xplora logra un destacado 1,9% share en el día y se impone de nuevo a Discovery Max (1,7%). Vuelve a ser la opción líder de la Madrugada (10,6%).



Nova es la segunda temática del día con un 2,7% de cuota y líder de las TDT del grupo. Supera en un punto a divinity (1,7%), su principal cometidora.



Neox es canal temático líder del día en jóvenes (10,7%), sólo por detrás de Antena 3.



En Nitro, 'El chiringuito de Jugones' se mantiene como tertulia deportiva líder del late night con un 2,8% de share y 178.000 seguidores. El programa de Josep Pedrerol supera en +0,5 puntos a 'Tiki Taka' (Energy) en la franja de competencia (2,3%) y logra una gran diferencia con 'Estudio Estadio' de Teledeporte (1,2%).