S.O.S. en 'Sálvame Diario': seis meses en caída libre

El programa 'Sálvame: Diario' atraviesa por uno de los peores momentos de su historia. El espacio de Telecinco sufre desde el inicio de temporada una significativa sangría de espectadores, lo que ha encendido todas las alarmas en Mediaset España y, por supuesto, en la productora La Fábrica de la Tele.



La situación es delicada y los datos de audiencia hablan por sí solos. Ante este panorama, el programa ha comenzado a introducir cambios y novedades en un intento desesperado por recuperar el terreno perdido. En este sentido, 'Salvame: Diario' ha optado por prescindir de algunos colaboradores y ha empezado a contratar a diversos personajes de manera puntual.



La salida más llamativa fue la de Almudena Martínez, más conocida como Chiqui ('Gran Hermano'). La dirección del programa decidió hace casi un mes prescindir de ella y comunicarle la desagradable noticia en directo, de modo que las cámaras pudiesen recoger el momento y así impactar más a la audiencia. Sin embargo, los espectadores y, sobre todo, los internautas criticaron duramente el circo que el programa montó para despedir a la reportera.



LA AUDIENCIA CAE MÁS DEL 15%

La situación de 'Sálvame: Diario' es delicada y el equipo habitual de colaboradores es consciente del problema. El programa estrenó la temporada actual con un share medio del 17,9% (septiembre 2012), sin embargo, actualmente no pasa del 15,2%. Hasta el pasado 19 de abril la media del programa de Telecinco ha caído ni más ni menos que 2,7 puntos. La preocupación es cada vez mayor porque no se trata de una bajada puntual. Desde el inicio de la temporada, es decir, en los últimos siete meses 'Sálvame: Diario' presenta una caída de audiencia constante y continuada.







La cifra de espectadores ha bailado mucho más en todo este tiempo. El programa cosechó en septiembre una audiencia media de 1.909.000 espectadores, mientras que en las primeras tres semanas de abril no ha pasado de los 1.747.000 espectadores. La pérdida de 162.000 televidentes supone que 1 de cada 10 personas que al comienzo de temporada empezaron a ver 'Sálvame: Diario' opta ya por alguna otra oferta de la competencia.



El interés de 'Sálvame: Diario', en cuota de pantalla, ha caído esta temporada un 15,1% tras perder 2,7 puntos de media. El programa se mantiene, por ahora, por encima de la media diaria de Telecinco, aunque los espacios del resto de cadenas han logrado recortar su ventaja en horario coincidente.



HUIDA DE LOS ESPECTADORES DE 25 A 34 AÑOS

La sangría de espectadores que sufre 'Sálvame: Diario' es también generalizada. No hay un solo target de edad en el que el programa haya logrado aumentar su audiencia desde el inicio de temporada. La bajada del programa es, sobre todo, preocupante entre el público más joven. Si comparamos el primer mes de temporada (septiembre) con el último (abril) las pérdidas son las siguientes:

-De 4 a 12 años (niños): - 1,5 puntos

-De 13 a 24 años (jóvenes): - 2,9 puntos

-De 25 a 34 años: -3,8 puntos

-De 35 a 44 años: -3,5 puntos

-De 45 a 54 años: -2,4 puntos

-De 55 a 64 años: -3,8 puntos

-Más de 65 años: -2,5 puntos



Al igual que sucede con la cuota de pantalla mensual, el share de 'Sálvame: Diario' por perfiles presenta una curva descendente. Las mayores diferencias se dan entre octubre y abril, llegando a perder más de 4 puntos en cuatro grupos determinados.



'Sálvame: Diario' mantiene actualmente el liderazgo en tres grupos, a partir de los 45 años. El programa de Jorge Javier Vázquez mantiene una fortaleza importante entre el público adulto, no obstante, tras mantenerse por encima del 20% durante varios meses, desde enero el interés también ha decrecido hasta situarse en torno al 18%.