La sobremesa de Telecinco se enfría sin las recetas de Karlos Arguiñano

El pasado 2 de julio, Antena 3 anunció el fichaje de Karlos Arguiñano tras alcanzar un acuerdo con su productora, Bainet Media. Desde ese momento, Telecinco no ha parado de perder audiencia en la franja que va de las 14:00 a las 14:30 horas. Durante 2010, concretamente del 1 de enero al 2 de julio, "Karlos Arguiñano en tu cocina" promedió en Telecinco un gran 18,2% con casi 1,8 millones de espectadores (1.795.000). Tras la marcha del popular cocinero a Antena 3, la cadena de Mediaset optó por alargar el programa "Mujeres y hombres y viceversa" y así cubrir el hueco dejado por Arguiñano. Mientras, "Karlos Arguiñano en tu cocina" sigue sumando audiencia en su nuevo horario de tarde en Antena 3. Ayer, en su particular duelo con Pasapalabra volvió a imponerse al concurso con casi dos millones de espectadores (15,8%) frente al 15% (1.882.000 espectadores) de programa presentado por Christian Gálvez.



El dating show de Emma García no ha logrado mantener los datos del programa de cocina, de modo que no ha hecho más que empeorar los registros de Telecinco en esta franja. El formato de MagnoliaTV promedia un 14,5% (1.302.000) desde el pasado 5 de julio y hasta el 25 de octubre. Antes, en el primer semestre, la cadena obtuvo el respaldo del 16,9% del público (1.589.000).



EMMA GARCÍA EMPEORA A ARGUIÑANO EN 2,4 PUNTOS



La franja que ocupaba Karlos Arguiñano ha perdido durante este segundo semestre casi trescientos mil espectadores (287.000) y un total de 2,4 puntos. Durante el espacio en el que coinciden estos espacios, Telecinco es la 3ª opción en la franja, por detrás de las cadenas autonómicas y de la propia Antena 3. A pesar de esta significativa bajada, en Telecinco afirmaban hace solo unas semanas que el de 2010 había sido un verano muy tranquilo, sin muchos experimentos. "Nuestro daytime es muy sólido y estable. La salida del cocinero Karlos Arguiñano no trajo demasiadas complicaciones en la muy competitiva franja de la tarde; es más, en algunos casos mejoramos el dato".



Pero una cosa son las historias que cuentan algunos y otra muy diferente la realidad de los datos. Desde el fichaje de Karlos Arguiñano por parte de Antena 3 la franja desde las 14:00 a las 14:30 horas ha caído en picado en Telecinco. Mujeres y hombres y viceversa no la logrado desde entonces alcanzar la media obtenida por el cocinero en ningún otro mes del año. De hecho, el programa de citas está a punto de cerrar el peor mes anual de Telecinco en este horario. Hasta el pasado 25 de octubre, MHV suma un discreto 13,5% con 1.232.000 espectadores.





TELECINCO PIERDE CASI 400 MIL SEGUIDORES



La sobremesa de Telecinco cada día está más fría y más sosa sin las suculentas recetas de Arguiñano. En los diez primeros meses del año la franja (14:00-14:30) ha descendido 3,2 puntos con 395.000 telespectadores menos. Las recetas de Karlos Arguiñano finalizó enero con un 16,7% de media (1.627.000), mientras que "Mujeres y hombres y viceversa" anota hasta la fecha un flojo 13,5% (1.232.000).



EL PROGRAMA DE KARLOS, EL MÁS VALORADO



Telecinco no sólo ha perdido eficacia a la hora de la comida sin Karlos Arguiñano, sino que con su marcha ha perdido también uno de los programas más valorados de la televisión española, según el Índice de Imagen GECA de este 2010. El apartado de espacios divulgativos está encabezado por Karlos Arguiñano en tu cocina que anota un total de 6,19 puntos, seguido de "Juega conmigo, Sésamo" (5,62 puntos) y "Página2" (5,55 puntos).



Por otro lado, el popular cocinero es además una de las personalidades más valoradas de la pequeña pantalla. Según el Índice GECA, Matías Prats es, por sexto año consecutivo, la personalidad televisiva con mejor imagen y más valorado de España, superando a Imanol Arias (7,96) y Los Morancos (7,87).