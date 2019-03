La sobremesa de Divinity se hunde con 'La pecera de Eva' e 'Historias de Hollywood'

Tras un mes de emisiones en pruebas, Divinity, el nuevo canal de Mediaset España dirigido al público femenino, ya está definitivamente en marcha. Hasta el pasado 14 de abril, la media de la nueva cadena es de un 0,7%, mientras que en marzo se quedó con un 0,4%. Evidentemente el nuevo canal mejora sus primeros registros [lo preocupante sería que no lo hiciera], aunque para encontrar unos resultados realmente positivos debemos trasnochar.



Si comparamos los datos cosechados durante marzo con los obtenidos en la primera quincena de abril (hasta el día 14), la cadena registra sus mejores resultados en la madrugada (1,5%), mientras que toca fondo en la sobremesa con un 0,4%. De un mes a otro, tan solo 2 décimas sube Divinity entre las 14:00 y las 17:00 horas. La apuesta del canal por 'La pecera de Eva' es una de las peor paradas. La ficción española promedia un pésimo share del 0,3% (32.000 espectadores) tras 26 emisiones, ni siquiera sus emisiones del fin de semana logran mejorar la media (0,3% y 34.000).



'Sexo en Nueva York': 0,4% y 43.000 espectadores (13 emisiones)

'La pecera de Eva': 0,3% y 32.000 espectadores (26 emisiones)

'El zapping de surferos': 0,3% y 34.000 espectadores (4 emisiones)

'Historias de Hollywood': 0,4% y 46.000 espectadores (13 emisiones)



'La pecera de Eva' se convierte en la serie española con peor seguimiento del canal. Una conclusión preocupante por varias razones: la serie cuenta con un gran número de episodios; la cadena emite una doble entrega diaria; y, por si fuera poco, también se programa en fin de semana.



En el lado extremo encontramos a 'Yo soy Bea'. El serial protagonizado, entre otros, por Ruth Núñez y Alejandro Tous destaca en las mañanas del fin de semana con una audiencia media del 1% (43.000). El resto de ficciones semanales de producción propia como 'Hospital central' (0,6%) o 'Sin tetas no hay paraíso' (0,9%) también logran unos datos más positivos.



LAS CELEBRIDADES DE HOLLYWOOD TAMPOCO INTERESAN

A media tarde, la cadena apuesta por el corazón o "famoseo" más internacional con 'Historias de Hollywood'. Esta serie documental en el que se recogen historias de celebridades famosas de Hollywood, películas, televisión y personajes públicos muy conocidos tampoco ha logrado hacerse un hueco en la parrilla de Divinity. Como ya hemos señalado, el espacio no pasa del 0,4% a pesar de su doble entrega diaria, no obstante, sus entregas de fin de semana mejoran sus resultados hasta alcanzar una media del 0,9%. En este caso, el espacio pasa a emitirse en la franja de prime time, entre las 20 y las 22 horas.



DIVINITY POR FRANJAS Y TARGETS

Las franjas más débiles de Divinity las encontramos en la sobremesa (14:00-17:00 horas), en prime time (20:30-00:00 horas) y en la tarde (17:00-20:30 horas). El resto de franjas, mañana (07:00-14:00 horas), late night (00:00-02:30 horas) y madrugada (02:30-07:00 horas), está por encima de la media de abril del canal, es decir, supera el 0,7%. La evolución más notable y también más fuerte se registra en la sobremesa que pasa de un 1% en marzo a un 1,5% en abril.

-Madrugada: De un 1,0% a un 1,5%

-Mañana: De un 0,6% a un 0,8%

-Sobremesa: De un 0,2% a un 0,4%

-Tarde: De un 0,4% a un 0,7%

-Prime time: De un 0,4% a un 0,6%

-Late night: De un 0,7% a un 1,0%



A tenor de los primeros datos, Divinity ha logrado conectar con las mujeres de 13 a 44 años. Es precisamente en este grupo donde la cadena destaca especialmente con sus audiencias. Aunque la diferencia entre hombres (0,6%) y mujeres (0,8%) todavía es muy delgada, el público femenino es mayoritario en el nuevo canal de Mediaset España. En estos momentos (abril) el público queda dividido de la siguiente manera:

-De 4 a 12 años: Salta de un 0,3% a un 0,5%

-De 13 a 24 años: Salta de un 0,6% a un 0,9%

-De 25 a 34 años: Salta de un 0,5% a un 1,0%

-De 35 a 44 años: Salta de un 0,6% a un 1,0%

-De 45 a 54 años: Salta de un 0,4% a un 0,6%

-De 55 a 64 años: Salta de un 0,4% a un 0,5%

-Mayores de 65 años: Salta de un 0,2% a un 0,4%