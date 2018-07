'Los Simpson' roza el millón de espectadores

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 935.000 (5,1%)

Nova: Bella Calamidades 443.000 (3,1%)

Nitro: nitrocine - The bank Job 411.000 (2,1%)



La Siete: Mujeres y Hombres y Viceversa 203.000 (1,6%)

FDF: Aída 682.000 (4,2%)

Boing: Doreamon Gato Cósmico 463.000 (3,5%)

Divinity: Tu estilo a juicio 216.000 (1,6%)

Energy: Cuarto Milenio 168.000 (0,9%)



Clan TV: Fanboy y ChumChum 607.000 (3,7%)

Teledeporte: Conexión TDP 54.000 (0,4%)

24H: La Noche en 24H 140.000 (0,8%)



Disney Channel: Violetta 467.000 (2,9%)

Intereconomía TV: El gato al agua 326.000 (1,7%)

Marca TV: Fútbol Liga española 2D 373.000 (1,9%)

MTV: Snooki y Jwoww 131.000 (0,7%)

13TV: Cine Western - Old Surehand 228.000 (2,5%)

Discovery Max: El Universo de Stephen Hawking 287.000 (1,9%)

Paramount Channel: Cine - víctor o Victoria 151.000 (0,8%)



Xplora: Las Vegas Prisión central 224.000 (1,1%)

La Sexta3: Cine - Doble Impacto 292.000 (1,5%)



La familia amarilla más famosa de la tele fue líder de las cadenas temáticas. El capítulo de Los Simpson emitido anoche en Neox fue visto por 935.000 espectadores (5,1% de share), convieriténdose en la emisión más vista de las TDT. Neox logra un 3,3% de cuota en la franja de Tarde con las comedias 'The Big Bang Theory' y 'Cómo conocí a vuestra madre', que anotaron una audiencia media de más de 350.000 espectadores aproximadamente.



Nitro (1,5%) supera en +0,6 puntos a Energy y nova (1,8%) hace lo mismo con Divinity (1,1%), sus competidores directos en las temáticas. FDF lidera con un 3% de share, seguida de Neox y La 2 de TVE que empatan a 2,3% de audiencia.



Teledeporte se hunde en el 0,3% de cuota. La retransmisión de los partidos del Masters 1000 de tenis no mejoran su aduiencia, ya que no llegan a anotar 0,5% de cuota media.