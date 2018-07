'Sherlock' se despide con 9 millones de espectadores

"His Last Vow" ("Su último juramento"), el último de los tres capítulos de la nueva y esperada (ha tardado más de un año en volver) temporada de 'Sherlock', fue seguido este domingo por 8,8 millones de espectadores, concentrados en el final de la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch como el famoso detective londinense.



La serie, una de las más exitosas de la BBC, está inspirada en las obras del escocés sir Arthur Conan Doyle en el Londres moderno y se convirtió en un fenómeno desde su estreno en 2010. Desde entonces se han emitido tres temporadas, de tres episodios de 90 minutos cada uno.



En sus críticas, los medios británicos conceden alabanzas a la adaptación de las novelas de Conan Doyle, calificando la trama final del guionista y productor Steven Moffat como "perfecta" y un "flujo incesante de ingenio, invención e inteligencia", según 'The Guardian'.



Para 'The Daily Telegraph', la entrega final fue "la mejor del lote" y "no es sorprendente", porque Moffat es un "escritor superior de las historias de Sherlock", por encima de sus compañeros guionistas, Mark Gatiss y Steve Thompson, con quienes intercala en cada capítulo la autoría del guión.



Todo quedó en familia en la serie, porque además los padres de Cumberbatch aparecieron en el último episodio en el papel del padre y la madre de Holmes.



El esperado regreso de 'Sherlock', que contaba la vuelta a la vida del protagonista después de su supuesta muerte, consiguió el 1 de enero la cifra de audiencia más alta de su tercera temporada (9,2 millones), pero no fue capaz de superar el récord de 10,66 millones de espectadores del estreno de la segunda temporada.