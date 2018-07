Las reposiciones no ayudan a 'B&B', que pierde un punto en Telecinco

'B&B' no convence a la audiencia. La última apuesta de ficción de Telecinco no remonta su dato de estreno y pierde casi un punto en su segundo capítulo, a pesar de que el piloto pudieron verlo hasta en cuatro ocasiones durante la semana pasada en las cadenas de Mediaset.



La ficción protagonizada por Belén Rueda se estrenó el lunes 17 de febrero con 2.861.000 espectadores y un 14% de share. Anoche, 212.000 espectadores no le dieron una segunda oportunidad.



'B&B' pierde casi un punto de audiencia (-0,9) respecto a la semana pasada (14% de share del estreno frente al 13,1% de anoche) y se quedó a más de 1,7 millones de espectadores de diferencia de 'Velvet', que fue líder asboluta de la noche con 4.378.000 espectadores en Antena 3.



En franja de coincidencia, 'Velvet' (22,8%) supera en +10,4 puntos a 'B&B' (12,4%). Con el 13,1% de share de anoche, la serie de Telecinco pierde un 6,4% de cuota respecto a la semana pasada.



Y no será porque Mediaset no ha repuesto su capítulo piloto para dar oportunidad a los espectadores que no vieron su estreno. Desde el lunes en que se estrenó en prime time de Telecinco, se ha repetido hasta cuatro veces en las cadenas del grupo: el jueves en el late night de Telecinco tras 'La Voz Kids' (1.068.000), el viernes en FDF en prime time (454.000 espectadores), el sábado en la sobremesa de La Siete (160.000 espectadores) y el domingo de nuevo en Telecinco, por la mañana (248.000).