'El Reencuentro' tampoco destaca con sus directos en La Siete

El pasado 17 de marzo Telecinco estrenó 'El Reencuentro: 10 años después', un formato sacado de la manga que viene a cubrir la ausencia de un reality tras el fracaso de 'Operación Triunfo 2011'. El programa arrancó con un 16,5% (2.331.000), una audiencia que la cadena no ha logrado atraer a La Siete.



Los espectadores tienen ocasión de seguir todo lo que ocurre en la casa de Guadalix de la Sierra a través de los distintos programas que La Siete ofrece en directo, sin embargo, las audiencias reflejan un interés prácticamente nulo hacia el formato. En menos de una semana, la cadena se ha apresurado a reponer en dos ocasiones la gala de estreno (1,2% y 1,8%), no obstante, 'El Reencuentro: En directo' apenas alcanza el 1% de share, siendo ampliamente superado por las ofertas de la competencia.



REPOSICIÓN DE LA GALA 1:

- Viernes 18 (23:00): 122.000 espectadores (1,2%)

- Domingo 20 (15:15): 215.000 espectadores (1,8%)



Entre diario, el espacio de sobremesa (13:30h) promedia un 0,8% con tan solo 76.000 seguidores. Algo más alta es la cuota de pantalla durante el fin de semana (12:00 horas) con un promedio del 1,1%, sin embargo, la media de espectadores baja hasta los 52.000 espectadores.



A media tarde, La Siete ofrece una segunda conexión en directo (18:45 horas) con un resultado muy similar. En sus primeros días de emisión, su media se sitúa en el 0,9% con 91.000 telespectadores.



Los "mejores" resultados corresponden a los resúmenes de media hora que la cadena emite en prime time. El viernes 'El Reencuentro: Diario' anotó un 0,8% (139.000) y este lunes un 1,3% (277.000), su dato más alto hasta la fecha.



Tratar de recuperar el tiempo perdido y superar las diferencias del pasado: éste pretende ser, según Telecinco, el objetivo primordial que perseguirán las siete parejas de ex-concursantes de los formatos de telerrealidad más emblemáticos que han formado parte de la parrilla de Telecinco en la última década. Aunque como ya comentamos en ObjetivoTV, la cadena ha introducido a los concursantes más polémicos, problemáticos o singulares con el fin de mejorar sus resultados de audiencia.



'El Reencuentro' no es más que un nuevo 'Gran Hermano' enmascarado, por lo que el programa parece que mantendrá una audiencia bastante fiel, al menos en sus galas semanales. No obstante, habrá que esperar varias semanas para conocer la evolución del formato en la noche de los jueves. Esta semana el formato de Zeppelin TV se enfrenta a dos nuevos rivales: 'Gran Reserva' (La 1) y Atrapa un millón (Antena 3).



La Siete promedia en lo que vamos de mes un share del 1,4%, frente al 1,3% de Nitro, el 1,6% de Nova y el 2,4% de Neox. Tal y como puede apreciarse claramente en la tabla superior, 'El Reencuentro' se mantiene muy por debajo de la media de la cadena. Unos resultados para nada satisfactorios, sobre todo, teniendo en cuenta que LaSiete ofrece casi 20 horas de conexiones en directo con la casa de lunes a domingo.