Récord de audiencia para 'Amar es para siempre' (16,5%)

AUDIENCIAS

La serie de Antena 3 anotó máximo de audiencia con un 16,5% de cuota y más de 2 millones de espectadores, líder asboluto de su franja. Después, 'El Secreto de Puente Viejo' también lideró de nuevo su franja y registró un 19% de share y 2,2 millones. Antena 3 (14,8%) lideró las franjas de la Mañana (17,7%), la Sobremesa (12,7%), la Tarde (16,9%) y el late night (22,5%). Por la noche, 'Tu cara NO me suena' fue visto por 2,5 millones (17,4%). Por otro lado, laSexta ganó a Cuatro en el día (6,7% vs. 5,8%) y en el prime time (7,8% vs. 4,7%).