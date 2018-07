'Prince of Persia' arrasa con más de 4 millones (21,1%)

Los espectadores eligieron pasar las fiestas navideñas en Antena 3. La oferta televisiva de la cadena de Atresmedia TV fue líder absoluta tanto en Nochebuena (14,3%) como el día de Navidad (14,8%).



El martes, Antena 3 anota un 14,3% de share, superando a Telecinco (13,5%) en +0,8 puntos de audiencia. La cadena lidera las franjas de la Mañana (12,5%), la Sobremesa (13,7%), la Tarde (16,1%) y el late night (18,4%).



Antena 3 Noticias 1, presentado por Vicente Vallés, fue la emisión más vista del martes con más de 2,2 millones de espectadores (16,1%). El Tiempo, presentado por Roberto Brasero, fue líder de su franja con más de 2,2 millones (15%).



Después, la serie 'Amar es para siempre' lideró en su franja de emisión con más de 1,9 millones (13,7%), superando en +1,4 puntos a la oferta de Telecinco (12,3%) en franja de coincidencia.



La serie vespertina de Antena 3, 'El Secreto de Puente Viejo', lideró su franja de emisión con más de 2 millones de espectadores y el 16,1% de share.



El especial de 'Ahora Caigo' protagonizado por niños fue también líder de su franja al superar los 1,9 millones de espectadores (17% share). El concurso que presenta Arturo Valls anotó un 15,1% entre el target comercial y superó en +3,3 puntos a la oferta de Telecinco (13,7%).



Por la noche, el mensaje de SM el Rey fue seguido por más de 1,6 millones de espectadores (14,7%) en Antena 3, líder entre las cadenas privadas. Atresmedia TV es el grupo favorito para seguir el mensaje de SM el Rey, liderando con un 19,4% y 2.120.000 (se emite en Antena 3 y en laSexta) y por encima de RTVE que obtiene un 18,8% de share y 2.047.000 en los tres canales (La 1, La 2 y 24H).



El especial de 'Tu Cara me Suena' lideró su franja de emisión con más de 1,9 millones de espectadores (18,5%). El programa logró el 'minuto de oro' del día a las 24:41 horas, cuando más de 2,5 millones (24,9%) veían las mejores actuaciones de 'TCMS'.



ANTENA 3, LÍDER ABSOLUTA EN NAVIDAD

Antena 3 también lideró en el día de Navidad con un 14,8% de audiencia (4,8 puntos por delante de Telecinco). La cadena de Atresmedia TV fue la elegida entre los espectadores para pasar el día navideño, ya que lideró en todas las franjas del día.



Las dos ediciones del informativo de Antena 3 fueron líderes de su franja. El informativo que presenta Vicente Vallés fue visto por más de 1,4 millones (15,6%) el día de Navidad, líder del target comercial (16,6%) y entre los espectadores de 13 a 64 años. La segunda edición, con Matías Prats, fue vista por más de 2,2 millones (12,8%).



Las tres películas de multicine que emitió Antena 3 ayer fueron líderes de su franja: 'Busco pareja por Navidad' (1,5 millones y 14,6%), 'Una Navidad perfecta' (1,5 millones y 12,7%) y 'El amor de tu vida' (1,6 millones y 11,1%).



Por la noche, el estreno de 'Prince of Persia' en El Peliculón de Antena 3 arrasó con más de 4 millones de espectadores y el 21,1% de share. El estreno superó a la oferta de Telecinco (10,7%) y a la de La 1 (14,5%) en franja de coincidencia.



La película protagoniza por Jack Gyllenhaal lideró entre los espectadores de 13 a 64 años y en el target comercial (24,8%). También fue líder en todos los ámbitos regionales, excepto en País Vasco.



'Prince of Persia' registró el 'minuto de oro' del día a las 23:09 horas, cuando más de 4,5 millones de espectadores (22,6%) veían el estreno de El Peliculón.