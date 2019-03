'Pan Am' deja de volar con menos de 4 millones de espectadores

Al igual que la compañía que inspiraba la serie, 'Pan Am' despide su primera temporada en "bancarrota". En este caso, de audiencia. La serie de la ABC, la gran apuesta de ficción de la cadena para esta temporada, ha finalizado su primera, y presumiblemente única, temporada con menos de 4 millones de espectadores (3,9 millones y unos demográficos de 1,2/3).



'Pan Am', protagonizada por Christina Ricci, canceló todos sus vuelos este domingo con una caída de casi 7 millones de espectadores respecto a su estreno (fue visto por más de 11 millones de espectadores), el 25 de septiembre de 2011. La cadena ABC no ha confirmado una renovación de la serie, lo que confirmaría los comentarios hechos por Karine Vanasse, una de sus actrices protagonistas, en Twitter.