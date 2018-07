Otra Movida se despide con 460.000 espectadores

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

VIERNES

Neox: Cinematrix - Mortadelo y Filemón 586.000 (4,3%)

Nova: Doña Bárbara 286.000 (3,2%)

Nitro: Flashpoint 297.000 (2,1%)

La Siete: Mujeres y Hombres y Viceversa 144.000 (1,1%)

FDF: Aída 481.000 (3,9%)

Boing: Doreamon Gato cósmico 418.000 (3,4%)

Divinity: Entre Fantasmas 278.000 (2,1%)

Energy: Motociclismo 142.000 (1,1%)



Clan TV: Bob Esponja 379.000 (3,5%)

Teledeporte: Atletismo 116.000 (1,2%)

24H: La noche en 24H 157.000 (1,2%)



Disney Channel: Jessie 280.000 (3%)

Intereconomía TV: El gato al agua 248.000 (1,9%)

Marca TV: La noche del boxeo 103.000 (1%)

MTV: Jersey Shore 172.000 (1,3%)

13TV: Cine - El cazador de recompensa 225.000 (2,2%)

Discovery Max: Así se hace 202.000 (1,7%)

Paramount Channel: Cine - La naranja mecánica 169.000 (1,3%)



Xplora: De profesión duro 284.000 (2,5%)

La Sexta3: Cine - Basic 454.000 (3,4%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 324.000 (3,3%)

Nova: Pesadilla en la Cocina 201.000 (1,9%)

Nitro: Ley y Orden 358.000 (2,8%)



La Siete: Fiesta fiesta 248.000 (2%)

FDF: La que se avecina 500.000 (5,1%)

Boing: Cine - Doreamon gato cósmico 384.000 (3,1%)

Divinity: El último regalo 263.000 (2,1%)

Energy: Frank de la Jungla 139.000 (1,2%)



Clan TV: Gommby 425.000 (10,9%)

Teledeporte: Atletismo 192.000 (2%)

24H: Repor 162.000 (1,2%)



Disney Channel: Cine - Camp Rock 318.000 (2,6%)

Intereconomía TV: Más se perdió 163.000 (1,4%)

Marca TV: La noche del boxeo 111.000 (1,1%)

MTV: Vergüenza Ajena 190.000 (1,5%)

13TV: Cine - El Hombre de laramie 173.000 (2%)

Discovery Max: Así se Hace 257.000 (2,2%)

Paramount Channel: Cine - In and Out 279.000 (2,3%)



Xplora: Buscadores de Fantasmas 331.000 (2,7%)

La Sexta3: Cine - El color del dinero 348.000 (2,8%)



DOMINGO

Neox: Aquí no hay quien viva 353.000 (2,5%)

Nova: Pesadilla en la cocina 221.000 (1,8%)

Nitro: Cine - Hasta que llegó su hora 256.000 (2%)

La Siete: U24 199.000 (7,4%)

FDF: La que se avecina 431.000 (3,6%)

Boing: El asombroso mundo de Gumball 255.000 (2%)

Divinity: Novias de Beverly Hills 250.000 (2,1%)

Energy: Top Gear 96.000 (1,3%)



Clan TV: Zac y Cody 251.000 (3,9%)

Teledeporte: Atletismo 196.000 (1,6%)

24H: Fue informe 165.000 (2,7%)



Disney Channel: Fanboy y Chumchum 364.000 (6,2%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 301.000 (3,9%)

Marca TV: Euro Futboleros 226.000 (1,9%)

MTV: Behind the music 181.000 (2,1%)

13TV: Cine - El señor de Hawaii 189.000 (1,2%)

Discovery Max: Así se hace 214.000 (1,7%)

Paramount Channel: Cine - In and Out 204.000 (1,7%)



Xplora: Cazatesoros 171.000 (1,5%)

La Sexta3: Cine - Asesionato en el Orient Express 305.000 (2,4%)



Las cadenas de TDT cierran el mes de junio con un cambio en el liderazgo: FDF se impone y finaliza con el 3% de cuota, seguida de Neox que lo hace con 2,5% de share.



Neox finaliza junio con el 2,5% de audiencia media, mejorando el mismo periodo de 2011. El Cinemtrix y la serie 'Modern Family' entre lo más visto del canal. 'Torrente 3' anotó 825.000 espectadores (5,3% de share) y la comedia estadounidense un 4% de audiencia (730.000 espectadores).



Nova (1,6%) sube una décima firmando su mejor dato mensual de temporada y supera en +0,3 puntos a Divinity (1,3%), su competidora más directa. La telenovela 'Doña Bárbara' es lo más visto del canal. Nitro sube +0,2 puntos respecto a junio de 2011 y finaliza el mes con 1,5% de share. El cine bélico se hace un hueco entre las emisiones de Fórmula 1 con la película 'La batalla de las Arden' (480.000 espectadores).



Los canales documentales Discovery Max y Xplora cierran junio muy ajustados. Discovery (1,2%) repite resultado, con una audiencia mayoritariamente masculina. Xplora (1,1%) cierra su segundo mes en emisión con el mismo resultado y obtiene sus mejores números en el fin de semana.



La Sexta3 finaliza con un 1,4% de share. El sábado logró un 2,2% de cuota de pantalla. La película más vista del mes fue 'El desafío: Annapolis' con más de 600.000 espectadores.



Entre los canales infantiles, Clan TV sube una décima este mes, manteniendo el liderazgo en los niños de 4 a 12 años (15,4%). Boing también sube (1,9%) y Disney Channel se queda con el 1,7% de audiencia.



El conjunto de las Cadenas Temáticas de Pago (5,6%) bajan medio punto con respecto al mes pasado y registran el dato más bajo de los últimos ocho años.