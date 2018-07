'Once Upon a Time' regresa con más de 10 millones de espectadores

Los cuentos de siempre arrasan en Estados Unidos. La serie 'Once Upon a Time', una nueva visión de clásicos como Blancanieves, Cenicienta o Pepito Grillo, volvió a la cadena ABC tras el parón navideño con más de 10,3 millones de espectadores (3,7/ 8 en demográficos). Estos datos suponen un incremento del 28% de audiencia respecto al último episodio emitido en diciembre.



Poco pudo hacer el estreno de la adaptación televisiva de 'The Firm', el 'best-seller' de John Grisham. La NBC apostó por esta ficción para comenzar la 'midseason', con la que registró una audiencia de casi 7 millones de espectadores (1,5/ 3 en demográficos).



Las que parece que ya tienen poco que hacer son las azafatas de 'Pan Am'. La serie de la ABC apenas superó los 4 millones de espectadores en su regreso tras las fiestas.