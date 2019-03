Nova marca máximo histórico (2,6%) en mayo

Las temáticas de Atresmedia Televisión han conseguido crecer tras en el primer mes del apagón y han alcanzado sus mejores registros en años: Nova marca su máximo histórico (2,6%) y Neox logra su cota más alta de la temporada (2,9%).



Nova marca su máximo histórico con un 2,6% de share (+0,3 puntos respecto a abril) y se mantiene como la temática femenina líder indiscutible del mercado (+0,8 puntos que Divinity).



La cadena de Atresmedia TV se mantiene imbatible como líder temática de la Tarde de lunes a viernes con un 4,6% de cuota media y por encima de Cuatro (4%) gracias a su excelente oferta de novelas. 'Corazón Indomable' afronta su recta final con el liderazgo incontestable entre temáticas y logra su mejor mes en cuota (5,8%). El pasado 22 de mayo obtuvo su récord histórico con 6,6% share y 627.000 espectadores.



Otra telenovela de Nova que goza de gran éxito es 'Una maid en Manhattan', que logró el 21 de mayo su récord histórico en espectadores (726.000) y se convirtió en una de las emisiones más vistas de la historia de la cadena.



Nova supera su récord en target comercial (2,7%) y alcanza un 3,4% en mujeres y vuelve a lograr sus mejores resultados en el público de 13 a 34 años (3,3%).



'Downton Abbey' estrena en Nova su tercera temporada y alcanza en mayo 531.000 y 2,8% share medio. Es oferta temática líder en mujeres en su franja (3,8%). El estreno de la temporada es el estreno más visto de una serie en la cadena con 600.000 espectadores y el 3,5% de cuota y ganó incluso a Cuatro con la emisión de 'Un príncipe para Laura' en Cuatro.



Por su parte, Neox logra su máximo mensual de temporada con un 2,9% de audiencia (+0,5 puntos que en abril), su mejor dato desde diciembre de 2011.



Neox vuelve a ser una de las temáticas preferidas de los jóvenes (9,3%) por encima de Cuatro (8,1%) y Nova continúa como líder temática de la Tarde de lunes a viernes con un 4,6% de media y por encima de Cuatro (4%).



La cadena es líder absoluto entre el público juvenil de la tarde de lunes a viernes con su oferta de 'sitcom' (14,9%), que marcan, además, su récord histórico. 'Los Simpson' vuelve a colocarse entre lo más seguido de las temáticas cada día, es lo más visto de la cadena y del mes temático tras el deporte. Así, su capítulo del 5 de mayo, con 906.000 (4,8%) es la emisión no deportiva más vista de las temáticas.



'Neox Kidz' sigue ganando terreno entre los Niños, grupo en el que su oferta logra un 9,8% de media en mayo y vuelve a colocarse por delante de Disney Channel en repetidas ocasiones.



En cuanto a la oferta de Neox en la noche destacan el estreno de la cuarta temporada de 'The Walking Dead', que fue la oferta temática líder de su franja (3,6%) a casi un punto de FDF (2,7%). Supone el estreno de una serie extranjera más visto de la temporada entre la oferta temática.



También destacan las serie 'The Big Bang Theory', que roza los 600.000 seguidores de media con su séptima temporada y logra récord el 8 de mayo con casi 824.000 seguidores (4,1%); y 'Modern Family', que bate su record de temporada con la emisión del capítulo especial en Australia (18 de mayo, 3% y 610.000 espectadores).



El cine también tiene cabida en la programación de Neox con los contenedores 'cinematrix' y 'Neox y Acción'. Cinematrix cosecha su máximo de temporada con la emisión de la película Parker (5,2% el 23 de mayo). El contenedor de cine de Neox no alcanzaba estos registros desde julio de 2012. El espacio es líder de su franja entre las temáticas (3,2%), a más de 1 punto de FDF. 'Neox y Acción' llega con éxito y su estreno es líder de su franja entre la oferta temática (3,2%).