Neox Fan Awards supera los 420.000 espectadores (2,8%)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: Los Simpson 516.000 (2,9%)

Nova: Pasión de Gavilanes 720.000 (5,1%)



FDF: Aída 620.000 (3,3%)

Boing: Doreamon 379.000 (2,7%)

Divinity: GH Diario 518.000 (3,1%)

Energy: Crónicas carnívoras 292.000 (1,7%)



Clan TV: Bob Esponja 466.000 (3,8%)

Teledeporte: Tenis Masters 1000 226.000 (2,1%)

24H: La Noche en 24H 263.000 (1,5%)



Disney Channel: Una semana de perros 300.000 (1,7%)

13TV: El Cascabel 468.000 (2,6%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 318.000 (2%)

Paramount Channel: Cine - El abogado del Diablo 433.000 (2,4%)



Nova de nuevo fue la cadena temática más vista del día con un 3,2% de share, líder en las franjas de la Tarde (5,2%) y del prime time (3,3%). La telenovela 'Pasiónd e Gavilanes' fue la emisión más vista de las TDT, con 720.000 espectadores y un 5,1% de share.



Neox anotó un 2,5% de cuota en el día. Destaca el dato de 'El Chiringuito', que repite comoe tertulia deportiva líder con un 3,1% de audiencia. 'Los Simpson' repite como emisión más vista del canal, con más de medio millón de espectadores.



Anoche se entregaron los Neox Fan Awards, con un seguimiento de más de 420.000 espectadores (2,8%). La gala de #NeoxFanAwards2014 ha vuelto a conseguir un gran impacto en los 'trending topics' de la noche, tanto a nivel nacional como mundial. En total, el programa de Neox ha conseguido 30 TT Nacionales y 10 TT mundiales.



La gala de Neox Fan Awards 2014 ha sido líder en Share Social durante toda la noche. A las 22:08 horas, cuando no había empezado, ya contaba con el 89% de share social y más de 22.000 comentarios, alcanzando picos del 96% de cuota.



La gala superó los 400.000 comentarios en Twitter, con lo que se convierte en la emisión no deportiva más comentada de la temporada (superando incluso al estreno de 'GH15'). Los Neox Fan Awards es la tercera emisión (no deportiva) más comentada del año en redes sociales, tras la gala de los Goya y Eurovisión.