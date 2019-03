'New Girl' lidera la noche del martes y Fox le renueva temporada

Fox quiere afianzar series que sabe que valen y 'New Girl' es una de ellas. La simpatía y la inocencia de la protagonista, Zooey Deschanel, enganchó en su estreno a más de 10 millones de espectadores y con 4,7/12 en demográficos. La comedia se convirtió en el mejor estreno de la cadena Fox en su historia.



'New Girl' emitió su segundo episodio el pasado martes y, aunque no mantuvo a toda la audiencia, retuvo al 92%, con más de 9 millones de espectadores.



Fox ha querido renovar a esta comedia con once nuevos capítulos, lo que supone que la primera temporada tendría un total de 24 episodios.