'Mujeres y Hombres y Viceversa', en la cuerda floja

'Mujeres y Hombres y Viceversa' atraviesa por una de sus peores etapas en Telecinco. El dating show que diariamente conduce Emma García no deja de perder espectadores, mientras que su rival más directo, 'La ruleta de la suerte', se mantiene invicto y con unos resultados envidiables de lunes a viernes. Hasta el pasado viernes (15 de mayo), el espacio de Telecinco promediaba un 14,9% con 942.000 espectadores. Estos datos suponen la peor marca de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' desde la temporada 2008/2009.



El resultado global no gusta en Telecinco, sobre todo, porque la bajada experimentada por el formato no es puntual. 'Mujeres y Hombres y Viceversa' viene registrando una importante sangría de espectadores desde el comienzo de la actual temporada (1 de septiembre). En los últimos siete meses el programa ha perdido casi 3 puntos de media, y algo más de 100.000 espectadores.



A pesar de la pérdida de audiencia, el programa continúa destacando entre los más jóvenes y cosechando grandes resultados en su web de internet, sin embargo, parece que eso ya no es suficiente. Según ha conocido en exclusiva ObjetivoTV, 'Mujeres y Hombres y Viceversa' podría tener sus días contados si no registra una significativa mejora de aquí a final de temporada. La cadena baraja varias propuestas para su franja, aunque fuentes cercanas a la cadena aseguran que todavía no hay tomada ninguna decisión en firme.



Para Telecinco, la bajada de audiencia registrada en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' está motivada por la pérdida de audiencia de “El programa de Ana Rosa” y no porque la fórmula del programa esté agotada o quemada.



LOS PEORES DATOS DESDE 2008

Si tomamos los datos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y los clasificamos por temporadas naturales, del 1 de septiembre al 31 de agosto, el programa que Telecinco produce en colaboración con MagnoliaTV registra actualmente los peores resultados de su historia.



AUDIENCIAS POR CURSO TELEVISIVO:

- Temporada 2008/2009: 15.0% y 1.377.000 espectadores

- Temporada 2009/2010: 17.7% y 995.000 espectadores

- Temporada 2010/2011: 15.6% y 972.000 espectadores

- Temporada 2011/2012: 14.9% y 942.000 espectadores



Tal y como puede apreciarse en este listado, el programa de Emma García promedia hasta el pasado 15 de mayo su peor media desde 2008. El formato ha perdido 435.000 espectadores, sin embargo, en aquel entonces el programa se emitía en la franja de tarde, por lo que el consumo era mayor. No obstante, si comparamos la actual temporada con la pasada, la pérdida es de 7 décimas y 30.000 espectadores.



Aunque, en principio, no parece muy preocupante basta con echar un vistazo a la evolución de audiencias de la presente temporada para comprobar la caída que 'Mujeres y Hombres y Viceversa' viene arrastrando frente a la fortaleza de las mañanas de Antena 3.



EN ABRIL NO PASÓ DEL 12,9%

En septiembre de 2011 'Mujeres y hombres y viceversa' cosechó una audiencia media del 15,8% (959.000), mientras que el pasado mes de abril el dato se situó en un preocupante 12,9% (837.000). El "busco-parejas" cede casi 3 puntos y más de 100.000 televidentes. Aunque en mayo ha logrado mejorar ligeramente ese resultado, los datos se alejan mucho de los obtenidos en el primer cuatrimestre de la temporada.



-Septiembre 2011: 15.8% y 959.000 espectadores

-Octubre 2011: 16.1% y 1.000.000 espectadores

-Noviembre 2011: 15.8% y 1.014.000 espectadores

-Diciembre 2011: 14.8% y 927.000 espectadores

-Enero 2012: 14.8% y 945.000 espectadores

-Febrero 2012: 14.6% y 963.000 espectadores

-Marzo 2012: 14.8% y 931.000 espectadores

-Abril 2012: 12.9% y 837.000 espectadores

-Mayo (hasta día 15): 13.7% y 849.000 espectadores



'Mujeres y Hombres y Viceversa' lleva más de cuatro meses sin alcanzar el millón de espectadores de media mensual. Tan sólo en octubre y noviembre del pasado año el programa logró rebasar esa cifra tan redonda. Ni siquiera los constantes cambios de "tronistas", ni la participación de rostros populares como ganchos han logrado despertar la atención del respetable. 'Mujeres y Hombres y... sin audiencia'.