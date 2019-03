'Mujeres Desesperadas' cae al mínimo

Eva Longoria y sus compañeras de reparto deben estar 'desesperadas' después de ver los datos de audiencia del último capítulo emitido de su serie. 'Mujeres Desesperadas' cae a su mínimo histórico por debajo de los 8,5 millones de espectadores este pasado domingo. La serie de la ABC emite la que será su última temporada y parece que vive un desgaste acusado, a pesar de cosechar unos demográficos aún positivos de 2,7/ 6.



El fútbol está dañando a las series dominicales de la ABC. Otra perjudicada es 'Pan Am', la gran apuesta de ficción de la cadena. 'Pan Am' volvió a descender en su tercera semana, registrando 6,5 millones de espectadores. Lo peor es que cae en demográficos (1,9/ 5).



La que sale bien parada a pesar de la NFL es 'The Good Wife'. La serie de la CBS, protagonizada por Julianna Marguillies fue vista por más de 9,8 millones de espectadores (2,2/ 5). La llegada de Lisa Edelstein (Cuddy en 'House') a la ficción puede tener algo que ver.