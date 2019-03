'Modern Family' mantiene más de 13 millones de espectadores

Esta última semana, los espectadores se han repartido entre la oferta de las cadenas estadounidenses. El lunes sigue siendo para la comedia 'Dos Hombres y Medio'. Desde el debut de Ashton Kutcher como protagonista, cuando consiguió la espectacular cifra de 28 millones de espectadores, la serie ha caído en audiencia (lógicamente, es muy difícil mantener esos datos de cuota). El pasado lunes la sitcom de la CBS registró 15 millones de espectadores (5,2/ 13 en demográficos).



El martes, la cadena estadounidense ABC estrenaba la serie 'Man Up' sin mucho éxito: casi 8 millones de espectadores y unos demográficos de 2,4/6. 'Man Up' sigue las vidas de tres hombres modernos intentando mostrar los chicos duros que existen dentro de sí mismos y redefinir lo que significa ser un 'hombre de verdad'.



'Ringer' mantiene los 1,8 millones de espectadores en The CW y 'NCIS' continúa líder de los martes con 19 millones de espectadores, unos demogrñaficos

espectaculares para la CBS (3,8/11).



La que no tiene rival los miércoles es la sitcom 'Modern Family'. La serie de la ABC fue vista por 13 millones de espectadores (5,6/14 en demográficos). Otras series de la misma cadena que han mejorado sus datos respecto a la semana pasada son 'Suburgatory' (8.750.000 espectadores) y 'Revenge', con casi 8 millones (2,5/7).