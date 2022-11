Más de 2,7 millones vieron anoche El Número Uno

Lady Cherry se despidió anoche de la audiencia de El Número Uno. La concursante fue la expulsada de la tercera gala del concurso de Antena 3, que anoche fue visto por más de 2,7 millones de espectadores y el 18,1% de share.



El programa presentado por Paula Vázquez fue seguido por el 19,4% del target comercial. El Número Uno alcanza picos del 25% de cuota de audiencia durante su emisión. El concurso de Antena 3 registra más del 21% de cuota entre los espectadores más jóvenes (de 4 a 24 años) y más del 19% entre el público de 35 a 64 años (alcanza el 19,5% entre los espectadores de 45 a 54 años).



EL NÚMERO UNO ARRASA EN TWITTER

La red social Twitter ardió anoche con el concurso de Antena 3: consiguió 21 'trending topics' nacionales y 17 mundiales.



Entre los nacionales están: el 'hashtag' de la gala (#ElNumeroUno3), Meritxell, Pablo Vega, Roko, Amaia, Garson, Alberto Pestaña, Jadel, The Lazy song, Dana, Casta Diva, Dan Michaels, Sebas, Edu Cayuela, Bustamante, Nessun Dorma, Lucha de Gigantes, Laia Vehi, Antonio Vega, Lady Cherry y Manuel Carrasco (que ayer visitó el programa).



Los TT mundiales fueron: #ElNumeroUno3, Meritxell, Pablo Vega, Alejandro Sanz, Amaia, Roko, Garson, Alberto Pestaña, Jadel, Dan Michaels, Edu Cayuela, Laia Vehí, Lucha de gigantes, Antonio Vega, Lady Cherry, Hermi Callejon y Manuel Carrasco.