Una Super Bowl de récord histórico: más de 111 millones de espectadores

Una Super Bowl da para muchas anécdotas, noticias y ríos de tinta sobre todo lo ocurrido en el campo y fuera de él (y si no que se lo digan a Janet Jackson y a Justin Timberlake). La noticia que debería ser la más importante es la deportiva: los Packers de Green Bay ganaron por 31-25 ante los Steelers de Pittsburgh. Aunque muy a menudo se convierte en la secundaria.



Por ejemplo, el partido de este año se quedó a 766 espectadores de conseguir una nueva marca de asistencia al campo. El propietario de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, pretendía que su estadio registrara la mayor cantidad de asistentes a un evento público. La asistencia total fue de 103.219 aficionados.



Esta edición de la final de la NFL también pasará a la historia por el olvido de Christina Aguilera al cantar el himno estadounidense y por su 'show del intermedio', con Black Eyed Peas y sus invitados de lujo: Slash, guitarrista de Guns'n Roses, y Usher.



Entre las noticias que genera una Super Bowl se encuentra la del anuncio más valorado. Los anunciantes gastaron hasta 3 millones de dólares por cada uno de los 63 spots que se emitieron durante los espacios publicitarios de la retransmisión deportiva más vista de EEUU. Según el barómetro AdMeter del diario 'USA Today', el anuncio que más gustó fue el de Bud Light protagonizado por unos perros, superando a uno de Doritos y al de un niño disfrazado de Darth Vader para Volkswagen que está causando sensación en internet.



LOS DATOS DE AUDIENCIA

Pero si algo importa en la Super Bowl es su audiencia. El acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos fue vista por más de 111 millones de espectadores, una cifra récord, que superó en más de 4,5 millones de espectadores a la del año pasado, que hasta el momento tenía el récord. La retrasmisión de la Super Bowl el año pasado rompió todos los récords. Hasta 106,5 millones de estadounidenses vieron el partido en el que los New Orleans Saints se impusieron a los Indianapolis Colts. Esta Super Bowl batió la marca de la serie 'MASH', cuyo capítulo final fue visto por 106 millones de telespectadores en 1983, según los datos de Nielsen.



La Super Bowl, emitida este año por Fox, ha batido todos los récords de audiencia hasta el momento. La XLV edición de la Super Bowl está unos 6,5 millones de espectadores por encima de los ratings del año pasado: 111.010.000 espectadores siguieron de media el encuentro frente a los más d 106 de la última edición.



Las cadenas se turnan la emisión de la final de la Super Bowl y este año la afortunada ha sido Fox. Cada año, la cadena en cuestión tiene ante sí un importante reto: ¿qué programa emitir tras el acontecimiento deportivo más visto de EEUU? Las últimas emisiones de la Super Bowl han roto todos los registros:

2010: 106,5 millones de espectadores (CBS)

2009: 98,7 millones (NBC)

2008: 97,4 millones (FOX)

2007: 93,2 millones (CBS)

2006: 90,7 millones (ABC)

2005: 86 millones (FOX)



GLEE SE LUCE CON 'THRILLER'

Con estos datos de audiencias, se trata de una decisión que puede relanzar series o programas hasta entonces estancados en lo que a seguidores se refiere, ya que se trata de una retransmisión que reúne a las familias americanas delante de la televisión. Por ello, siempre se trata de un capítulo especial.



Tras la final de la NFL, Fox emitió el capítulo más caro hasta el momento de Glee, la última triunfadora de los Globos de Oro. La comedia musical marcó un buen dato superior a los 26 millones de audiencia, pero no alcanza los más de 38 de 'Undercover Boss' en el post partido de hace un año. El capítulo de ayer, titulado "The Sue Sylvester Bowl Shuffle", rinde homenaje a Michael Jackson y su mítica canción 'Thriller'.



En 2006, la cadena ABC emitió el doble episodio de 'Anatomía de Grey' titulado "It's the end of the world" (segunda temporada), que fue visto por 37,8 millones de espectadores. Este episodio fue nominado a un premio Emmy en la edición de 2006.



'Friends' también ha tenido la importante responsabilidad de seguir la emisión de la Super Bowl. En 1996 "The One After the Superbowl" registró una audiencia de 52,9 millones de espectadores, el dato más alto de los últimos 15 años.