La Marca del Deseo, el mejor arranque de una telenovela en la tarde de Nova

Nova, la cadena del Grupo Antena 3 dirigida especialmente al público femenino, sumó este lunes una nueva telenovela a su parrilla de tarde. Protagonizada por Juan Alfonso Baptista (Pasión de Gavilanes) y Stephanie Cayo (Doña Bella), la cadena lanzó La Marca del Deseo, otra nueva producción de RCN que ha comenzado con gran éxito su andadura.



La nueva apuesta de Nova no podía haber logrado un mejor arranque. La Marca del Deseo se ha convertido en el mejor estreno de una telenovela en la tarde de la cadena. En share, ninguna de las ofertas actualmente en parrilla consiguió un respaldo tan amplio, ni siquiera el debut de Pasión de Gavilanes (26/04/2010) estuvo a la altura. La exitosa producción protagonizada, entre otros, por Mario Cimarro y Danna García cosechó una media del 2,7% (318.000) en su primer episodio y un 2,4% (237.000) en el segundo.



ÚLTIMOS ESTRENOS EN NOVA:

- Cuando me enamoro (13/12/2010): 2,5% (335.000)

- Amarte así, Frijolito (31/01/2011): 2,6% (413.000)

- Prisionera (14/02/2011): 2,8% (461.000)

- Teresa (04/04/2011): 1,4% (119.000)

- Los Herederos Del Monte (16/05/2011): 1,9% (249.000)

- La Marca del Deseo (30/05/2011): 2,9% (285.000)



La Marca del Deseo sumó este lunes, a las 18:00 horas, un estupendo share del 2,9% tras seducir a 285.000 espectadores. Incluso en el target comercial (TC), el segmento de audiencia más atractivo para los anunciantes, la novela alcanzó los 2,9 puntos. Cabe destacar que la producción de RCN fue más seguida por el público femenino (3,5%), aunque en esta ocasión el público masculino (2%) incluso superó a la media diaria del propio canal.



TELENOVELA CON UN PÚBLICO JOVEN

La Marca del Deseo, al igual que el resto de telenovelas de Nova, cuenta con un público joven. La nueva oferta de la cadena cosechó sus mejores resultados entre los espectadores de 13 a 34 años, con medias del 5,1% (13-24 años) y del 4,2% (25 a 34 años). La ficción superó también su propia media entre los espectadores de 35 a 44 años (2,9%) y entre los de 55 a 64 años (3,2%).



Si echamos una ojeada por las distintas comunidades, La Marca del Deseo destacó especialmente en Catalunya con una cuota de pantalla del 4,7%. Un resultado llamativo, ya que fue precisamente este lunes la telenovela más vista en este territorio. Por detrás, quedaron Andalucía (4,5%), las Islas Canarias (3,8%) y Baleares (3,8%) y Galicia (3,6%).



Con una media del 2,9%, el estreno de La Marca del Deseo se impuso claramente a Reforma Sorpresa (LaSiete), Cazatesoros (FDF), Ben 10 Ultimate Alien y Geronimo Stilton (Boing), así como al exitoso Colombo (Nitro).



LA MARCA DEL DESEO, LA HISTORIA DE UN IMPOSIBLE

A un hermoso lugar, llamado Pueblo Escondido, llegaron al mismo tiempo cinco hermanas; ellas no se conocían, pero tenían algo común. Una marca dónde termina la espalda, en forma de corazón. Las hermanas vienen en búsqueda del destino y de su padre, Reynaldo Santibáñez, un exmarino que por la soledad en que lo había dejado su mujer, buscó pasión en otros brazos.



La protagonista, María Valentina, se enamora perdidamente apenas llega a Pueblo Escondido, sin sospechar, que este amor que remece su vida, es un imposible... Ya que se trata de Luis Eduardo, su hermano.