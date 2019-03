laSexta (7,4%) lidera sobre su rival (4,8%) con la segunda mayor distancia de la historia

laSexta (7,4%) lidera su competidor (4,8%) con la segunda mayor distancia de la historia, +2,6 puntos. Es su mejor febrero de los últimos tres años, desde 2016, frente al mínimo histórico de su rival desde el comienzo de sus emisiones. También supera a su directo competidor en Prime Time (7,1% vs 5,1%) y, en Target Comercial, laSexta (7,8%) adelanta a su rival (6%) con la mejor distancia desde octubre de 2017. En Target Comercial en Prime Time también está por encima (7,7% vs 6,3%).

Un mes más, vuelve a sobresalir laSextaNoticias entre los contenidos más seguidos de la cadena y de nuevo en crecimiento hasta su mejor dato desde nov-17. Suma 80 meses consecutivos de liderazgo sobre su rival (desde julio de 2012) y todas sus ediciones se sitúan por encima del millón de seguidores y líderes sobre las de su competidor.

Además, 'Al rojo vivo' es el programa más competitivo de la cadena y líder absoluto con su tercer mejor resultado histórico, 'Más vale tarde' continúa como la actualidad vespertina más vista, casi al cuádruple de distancia que el estreno de su competidor y 'Arusitys' bate nuevo máximo mensual histórico. En Prime Time, destaca el regreso de ‘Salvados’, líder absoluto y lo más visto de la cadena o el ascenso de 'El Objetivo de Ana Pastor'.

En cuanto a la audiencia en diferido, Antena 3 vuelve a ser la cadena más vista en diferido. Cuatro de las cinco emisiones más vistas del mes son de Atresmedia. La emisión más vista en diferido del mes es de 'Matadero', que coloca todas sus emisiones del mes entre lo más visto en diferido. La entrevista de Jordi Évole a Maduro se coloca también entre las emisiones con más seguimiento en diferido del mes. De hecho, es la emisión de actualidad más vista en diferido desde que hay datos y la emisión más vista de laSexta en este consumo.

Las ofertas de entretenimiento de Antena 3 también logran gran seguimiento en diferido: prácticamente todas las emisiones de 'La Voz' se cuelan en el ranking, donde también aparecen el estreno de ‘Juego de Juegos’. Además, el capítulo de 'Big Bang' del 7 de febrero es la emisión de una temática más vista en diferido del mes con 94.000 espectadores.

laSexta apuntala en febrero su liderazgo abrumador sobre su rival. Con un 7,4% (+0,1 vs enero) es líder sobre su inmediato competidor (4,8%), que cae a su mínimo histórico en un mes completo, con la segunda mayor distancia de la historia (+2,6 puntos).

También aumenta el liderazgo con su competidor en Prime Time (7,1% vs 5,1%) y le gana en el resto de franjas: Mañana (9,3% vs. 5%), Sobremesa (8,2% vs. 4,8%) y Tarde (7,5% vs. 3,9%), donde le triplica de lunes a viernes. En Target Comercial, también lidera de forma absoluta sobre su máximo competidor, (7,8% vs 6%) con la mejor distancia desde octubre de 2017, como en Prime Time (7,7% vs 6,3%).

Además de la oferta de laSexta Noticias, con su mejor dato de la temporada y 80 meses por delante de su rival, los programas diarios y de actualidad de la cadena siguen logrando un espectacular seguimiento.

'Al rojo vivo' es el programa más competitivo de la cadena con un 16,1% de cuota, su tercer mejor dato histórico y líder absoluto de su franja. El espacio conducido por Antonio G. Ferreras experimenta un fuerte crecimiento de casi +1 punto respecto al pasado mes, con una media de casi un millón de seguidores. En febrero, destaca su máximo diario de la temporada, conseguido el día 15, coincidiendo con el anuncio de convocatoria de Elecciones, que se disparó al 20,2% de cuota de pantalla y 1,2 millones de espectadores (1.199.000) con su especial ‘Al Rojo Vivo: Objetivo Elecciones', líder absoluto y referencia informativa, aventajando en nada menos que +4,7 puntos a la segunda opción.

Sobresaliente mes también para 'Más vale tarde', la actualidad más vista de la tarde que crece en la comparativa interanual (+0,7 puntos) hasta el 8,6% de media en febrero, resultado con el que casi multiplica por cuatro a la nueva oferta estrenada por su competidor. Una media de cerca de 900.000 espectadores siguen cada tarde el espacio conducido por Mamen Mendizábal.

En el terreno deportivo, 'Jugones' bate máximo mensual de temporada al alcanzar 791.000 espectadores y el 6,5%, resultado con el que se impone por quinto mes consecutivo a su rival con la mayor distancia histórica. El programa de Josep Pedrerol logra, además, el segundo mes más visto de su historia y el tercero en cuota. laSexta Deportes 2, con Carlota Reig, también supera a la oferta de su competidor con cerca de 800.000 espectadores.

En la Sobremesa, 'Zapeando' sigue fuerte y con su fidelidad intacta al registrar un 6,9% de cuota y 800.000 espectadores. El programa capitaneado por Frank Blanco continúa con su holgada ventaja sobre la oferta de su competidor (+3,7 puntos de diferencia).

El programa más madrugador de la cadena, 'Arusitys', supera sus marcas un mes más y bate su máximo histórico en febrero al alcanzar ya el 10,9% (+2,1 puntos respecto al mes anterior), con cerca de 300.000 espectadores, lo que le sitúa como tercera opción absoluta más seguida de su franja.

Sigue reportando un gran crecimiento a laSexta en su emisión. Tanto es así que el espacio conducido por Alfonso Arús suma +6,5 puntos al dato que laSexta hacía en la misma franja la temporada pasada con grandes datos en Target Comercial (12,6%). El 15 de febrero, bate su máximo histórico diario con un 13,1% de cuota y 333.000 espectadores.

Además, es líder absoluto en el público de 25-34 años (17,4%); se adelanta como segunda opción para niños (4,8%), jóvenes (8,4%) y el público de 35-44 años (14,3%).

De las ofertas de prime time, 'El Intermedio', es el programa más visto de la cadena con una media de cerca de 1,7 millones de espectadores (8,9%) y una ventaja de cerca de 3 puntos respecto a la oferta de Cuatro.

'Salvados' regresa como el programa más visto de la cadena y líder absoluto de su franja con una media de 2,4 millones de espectadores y el 12,5% de cuota. El estreno de su nueva entrega, con la entrevista de Jordi Évole a Nicolás Maduro arrasa con 3.545.000 espectadores y el 18,5%, máximo desde septiembre de 2017, líder absoluto y lo más visto de la TV en el día. En Twitter, se mantiene también entre los programas de más notoriedad en la red con unos 95.000 comentarios en febrero. La entrevista a Maduro es la emisión de actualidad con más autores sociales con más de 23.000 autores y cerca de 60.000 comentarios.

También en el horario estelar de los domingos, 'El Objetivo de Ana Pastor' experimenta un gran crecimiento (+2,1 puntos) hasta el 7,7%, con cerca de 1,3 millones de espectadores de media en febrero.

Los sábados, 'laSexta Noche' continúa como el debate de referencia de la actualidad con una media en febrero del 7,9% y más de 900.000 seguidores. El programa presentado por Iñaki López y Andrea Ropero sigue colocándose como el programa de actualidad con más repercusión social y el más comentado de los sábados con más de 144.000 comentarios en febrero.

Los jueves, regresa '¿Dónde estabas entonces?' con un seguimiento en sus cuatro ediciones de febrero de más de 1,1 millones de espectadores y un 7,3% en la noche de los jueves.

Los viernes, 'laSexta Columna' crece al 7,7% de cuota con casi 1,3 millones de espectadores y el 15 de febrero, logra su programa más visto de la temporada gracias a sus 1.564.000 espectadores (9,3%) que siguieron su entrega 'Vox: Adelantando por la derecha'. Y 'Equipo de investigación' mantiene una fidelidad de más de un millón de espectadores (6,3% de la audiencia).

En las tardes de los domingos, 'Liarla Pardo' sube respecto a enero hasta el 7,7% y más de un millón de espectadores. Mejora +4,5 puntos el resultado en la franja respecto a febrero de 2018.