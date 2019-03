laSexta cumple 8 años con su mejor audiencia en los últimos tres años

En laSexta están de celebración: cumplen 8 años con su mejor audiencia en los últimos tres años. La cadena de Atresmedia TV cerró febrero con un 6,9% de share (a +0,8 puntos de distancia de Cuatro) y logró su máximo histórico en prime time (8,6%).



Desde su fusión en octubre de 2012, laSexta encadena 17 meses de crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado. La cadena cerró 2013, el primer año natural tras la fusión, superando a su competidora directa, Cuatro, por primera vez en su historia: laSexta concluyó el año por encima del 6% (con un 6,03%) y se impuso a Cuatro, que finalizó con un 5,96% de cuota.



En su particular batalla, laSexta encadena seis meses seguidos de liderazgo sobre Cuatro, incluido lo que va de marzo. Este pasado mes de febrero, laSexta logra su mayor distancia respecto a Cuatro (6,9% vs. 6,1%). Este liderazgo también se ve reflejado en el target comercial, donde la cadena consigue 16 meses consecutivos de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior.



MÁXIMO DE LASEXTA NOTICIAS

Una de las señas de identidad de laSexta es estar pegada a la actualidad. Este mes de febrero, laSexta Noticias ha logrado su mes más visto con 1.235.000 espectadores (9,7% de media) y supera a Cuatro con la mayor distancia (+2,9 puntos). laSexta Noticias suma 20 meses de liderazgo sobre su competidor directo, Noticias Cuatro.



La primera edición, presentada por Helena Resano, ha batido récord histórico en febrero, al alcanzar un 13,2% de cuota y cerca de 1,5 millones de media (1.483.000). laSexta Noticias 14H supera en +4 puntos a Noticias Cuatro 1 (9,2%).



La actualidad es uno de los pilares de la programación de laSexta desde sus inicios. 'Al Rojo Vivo' se confirma como la tertulia política más vista de las mañanas, con su mejor

temporada (10,1% de share y 574.000 espectadores de media), a casi 3 puntos de distancia de 'Las Mañanas de Cuatro' (7,3% y 406.000 espectadores). El magazine vespertino 'Más Vale Tarde', con Mamen Mendizábal, alcanza su máximo histórico mensual en febrero, con un 5,8% de share y 670.000 espectadores.



LASEXTA (8,6%) SE IMPONE A CUATRO (5%) EN PRIME TIME

El horario más competitivo, el de mayor consumo, se ha convertido en una pieza fundamental en el éxito de audiencia de laSexta. En febrero, la cadena de Atresmedia TV logró su máximo histórico al alcanzar un 8,6% de cuota. Con este dato, laSexta se impone ampliamente a Cuatro con la mayor distancia de su historia (+3,6 puntos), que anota un 5% de share.



'El Intermedio' lleva meses de continuo crecimiento y rotundo éxito de audiencia. El programa que presenta el Gran Wyoming se encuentra en su mejor momento: en febrero logra su mejor resultado mensual con un 12,1% de share y más de 2,5 millones de espectadores. Este mes ha tenido su programa más visto, el pasado lunes 24 de febrero, cuando superó la barrera de los 3 millones de espectadores (14,6% share).



El domingo tiene un nombre en laSexta, 'Salvados'. El programa de Jordi Évole es líder de su franja todos las noches dominicales con su mejor temporada (15% share y más de 3,1 millones de media). 'El Objetivo' completa la jornada dominical con más de 1,8 millones de espectadores de media (8,9%) desde su estreno.



'laSexta Noche' con Iñaki López ha logrado su mes más visto (1.348.000 espectadores) este pasado febrero. 'Equipo de Investigación' también registra su mejor mes (1,5 millones y 8%) y 'Encarcelados' se confirmó como el programa revelación de esta temporada.



'Pesadilla en la Cocina' fue el mejor estreno de entretenimiento de la cadena, con más de 2,8 millones y el 13,7% share. El programa que conduce Alberto Chicote promedia un 11,4% share y más de 2,2 millones en su tercera temporada en laSexta.



Entre las últimas incorporaciones, 'Zapeando' mantiene una tendencia ascendente desde su estreno en la tarde. Este mes de marzo obtiene un 5,7% y 714.000 espectadores, su mejor dato mensual. Además ha reducido la distancia con Cuatro en la franja en más de un 70%. 'En el aire', el nuevo programa de Andreu Buenafuente, promedia en el late night un 7,4% y más de medio millón de espectadores.



SOMOS SERIAL LOVERS

Pero no solo de actualidad vive laSexta. El Taquillazo promedia en temporada un 9,4% de audiencia y más de 1,5 millones de espectadores; destacan títulos como 'Thor' (2,6 millones y 16,3%) y 'Capitán América' (2,5 millones y 13,5%).



Los zombies de 'The Walking Dead' han elegido laSexta; la última temporada de la serie promedió 1,2 millones y 6,7% share. El estreno de la sexta temporada de 'El Mentalista' registró más de 1,7 millones (9,2% ).