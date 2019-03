laSexta cumple 3 años de fusión en Atresmedia TV con la mejor audiencia de su historia

laSexta cumple tres años desde que se integró en Atresmedia Televisión. Y lo hace en su mejor momento histórico de audiencia. Así, llega a sus tres años en el grupo en su mejor año anual histórico, con un 7,3% en lo que llevamos de 2015, y suma, asimismo, un trienio de crecimiento consecutivo, justamente desde la fusión en octubre de 2012.



"Han sido tres años muy intensos, en los que gracias a la integración de laSexta y al esfuerzo y el talento del gran grupo de profesionales que conforman Atresmedia Televisión, nuestra oferta se ha convertido en la más variada, completa, plural y de calidad. Durante este tiempo, hemos potenciado los valores de la marca, se ha consolidado como referente de actualidad y se ha ido abriendo a nuevos públicos y géneros que la han hecho más grande", valora el director general de Atresmedia Televisión, Javier Bardají, al hacer balance de estos tres años de fusión.



"En este tiempo –añade Bardají- laSexta se ha caracterizado por innovar y marcar nuevas formas de comunicación que se han acabado convirtiendo en el paradigma de la televisión de entretenimiento, del uso del humor y de un renovado tratamiento de la actualidad. En definitiva, en un modelo televisivo alternativo a seguir".



Igualmente, desde su integración en el grupo, se ha situado por delante de su rival, tanto en el Día como en el Prime Time, donde aumenta su ventaja frente a Cuatro, este año a +1,9 puntos (8,4% vs 6,5%), por lo que se sitúa como la tercera cadena privada más vista de la televisión.



Y en octubre vuelve a liderar sobre su principal competidor, tanto en el día, donde laSexta logra un 7,3% frente al 6,8% de Cuatro, como en la franja estelar, donde la ventaja de la cadena de Atresmedia Televisión sobre la de Mediaset es de +2,8 puntos: 8,5% de laSexta vs 5,7% de Cuatro.



UNA CADENA QUE CRECE Y SE ENRIQUECE CON LA FUSIÓN

laSexta ha crecido y se ha enriquecido gracias a la fusión. La integración ha reforzado las señas de identidad de laSexta y, además, ha propiciado la entrada de más géneros televisivos hasta crear una oferta completa y multigénero.



Una televisión comprometida, con un lenguaje propio y al servicio de los ciudadanos, que suma a su posicionamiento como referencia informativa, una nueva y exitosa variedad de géneros, entre los que se encuentran la adaptación de formatos internacionales con 'Pesadilla en la cocina' y 'El Jefe Infiltrado' como máximos exponentes, la serie de reportajes inédita 'Encarcelados', mangazines en directo con el humor y la actualidad como protagonistas, 'Zapeando' y 'Más Vale Tarde', respectivamente, o el docureality 'Policías en Acción'.



El equipo de profesionales y comunicadores también ha crecido a raíz de la fusión. laSexta cuenta, además, con dos de los diez presentadores más valorados de la pequeña pantalla, según el último estudio de imagen de Personality Media, en el que Jordi Évole ocupa la primera posición y que comparte ranking con Ana Pastor, uno de los fichajes tras la fusión, además de otros descubrimientos televisivos como han sido Alberto Chicote e Iñaki López.



Para seguir creciendo y gustando a la audiencia, laSexta prepara nuevos proyectos. Entre ellos destaca, en la línea de 'Policías en Acción', 'Comandancias', un programa para adentrarse en el trabajo de la Guardia Civil de la mano también de New Atlantis (Grupo Secuoya). También se estrenará próximamente 'Constructor a la fuga'. Producido por Warner Bros. ITVP España, es la adaptación española del formato 'Cowboy builders', un programa que descubre las historias de dueños de casas que han sufrido un auténtico calvario con las obras de su hogar por contratar al constructor equivocado. También aterrizará 'Enviado Especial', el nuevo programa de reportajes de Jalis de la Serna.



Finalmente, como novedad en ficción, la cadena se adentrará en 'Hierro' de la mano de Boomerang TV ('Mar de Plástico', 'El Secreto de Puente Viejo') en un drama policial que tendrá como escenario la isla más remota y reservada del archipiélago canario.



LA AUDIENCIA, REFLEJO DEL ASCENSO DE LA CADENA

Los espectadores han respaldado y hecho crecer a laSexta desde la fusión. La cadena ha ganado en audiencia, como demuestra su crecimiento anual y por franjas, donde el ascenso de la banda estelar es uno de los más significativos.



Asimismo, durante la fusión acapara el top 20 de las emisiones no deportivas más vistas en toda la historia de la cadena, donde solo la película 'La Jungla 4.0' pertenece a la etapa anterior. 'Operación Palace' (23 de febrero de 2014) se posiciona como la emisión no deportiva más vista en la historia de laSexta con 5.229.000 espectadores (23,9%), seguida del arranque de esta temporada de 'Salvados', "Albert y Pablo, cara a cara", que reunión hace dos semanas a 5.214.000 espectadores (25,2%).

El Prime Time de laSexta también ha crecido, y mucho, en estos tres años. La cadena ha sumado nuevos formatos de éxito y marcas únicas en la franja estelar, donde mantiene una amplia hegemonía sobre su competidora, en este año de +1,9 puntos: 8,4% de laSexta frente al 6,5% de Cuatro.



Así, de la citada adaptación de formatos de éxito internacional, ha surgido la mezcla perfecta de 'Pesadilla en la cocina', con el descubrimiento de Alberto Chicote. Su estreno, el 25 de octubre de 2013, supone el segundo mejor de un programa de entretenimiento en la cadena (2.964.000 espectadores y el 16,3% de cuota) y a lo largo de sus cuatro temporadas siempre ha mantenido su listón por todo lo alto, la última con una media del 11% y cerca de 2 millones de espectadores.



También en este género, suma otro triunfo con 'El Jefe Infiltrado', que se convirtió en el mejor estreno de entretenimiento en la historia de la cadena con 2.970.000 espectadores y el 14,6% de cuota (03/04/2014). Actualmente, emite su tercera temporada con un 9,8% de cuota y más de 1,7 millones de espectadores, +2,6 puntos sobre Cuatro.



'Encarcelados' supuso un hito en 2013 gracias a la creación de un trabajo periodístico inédito capitaneado por Alejandra Andrade y Jalis de la Serna que se adentró en las cárceles más conflictivas y peligrosas del mundo para encontrarse con los testimonios de 120 españoles encarcelados en el extranjero. Con más de 2 millones de seguidores en su estreno y el 12,4% de cuota, promedió más de 1,7 millones de seguidores (9,4%) de media y logró impactar y movilizar a plataformas ciudadanas, organizaciones e incluso instituciones.



En el campo de la ficción, el proyecto más destacado en la cadena desde la integración es 'Refugiados', la primera serie que una cadena española coproduce con la BBC. Su estreno multicanal congregó a un 24,9% de la audiencia y 4.377.000 espectadores.



La marca El Taquillazo vive también durante la fusión sus mejores años (9,9% en 2014 y 8% en 2015) y consigue en esta etapa cuatro de las cinco películas más vistas en la historia de la cadena, con 'X-Men Orígenes Lobezno' (3.154.000 y 17,6%) y 'Colombiana' (2.995.000 espectadores y 16,1%) a la cabeza.



'El club de la comedia', en emisión desde 1999 en la cadena, consolida igualmente su audiencia hasta promediar en la actual temporada un 7,3% de cuota y más de un millón de seguidores.



LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA TARDE

Con la fusión, Atresmedia TV construyó una nueva tarde en directo basada en el humor y en la actualidad.



Por un lado, el magazine que trata con cariño y risas el mundo de la pequeña pantalla, 'Zapeando' (6,9% y más de 800.000 seguidores en 2015) y, por otro, la apuesta de actualidad de 'Más vale tarde' (7% y cerca de 700.000 espectadores), ambos también en sus mejores datos anuales.



Este año logran también sus récords diarios: el programa que presenta Frank Blanco con motivo de su edición número 300 (04/02/2015) con un 8,3% de cuota y 851.000 espectadores y el de Mamen Mendizábal tras las Elecciones Municipales (25/05/2015) con su máximo en cuota (10,8%) y su récord en miles coincidiendo con su cobertura tras el atentado contra Charlie Hebdo (09/01/2015), con 1.206.000 espectadores.



En deporte, Josep Pedrerol ha hecho crecer a Jugones, que se encuentra también en su máximo anual histórico con un 5% de cuota y cerca de 640.000 seguidores. El programa logra su récord histórico en cuota en dos ocasiones (26/10/2015 y el 08/04/2015), cuando alcanza el 6,4% de share. En miles su récord histórico se sitúa en 863.000 espectadores (24/06/2014).



LOS PROGRAMAS INSIGNUIA DE LASEXTA, EN MÁXIMOS

Las marcas emblema de la cadena han alcanzado máximos históricos desde que se produjo la integración en Atresmedia Televisión. Todos los espacios que dotaron de carácter la programación de laSexta han crecido en este recorrido hasta batir récords.



Los informativos de laSexta Noticias se sitúan así en su mejor registro anual histórico de audiencia, al tiempo que amplían su posicionamiento como referencia informativa.

Así, laSexta Noticias vive en 2015 el mejor año de su historia y promedia, en el global de sus ediciones, más de un millón de espectadores superando, por primera vez en su historia, el 10% de cuota, 10,2%.



Los informativos de laSexta han crecido ininterrumpidamente en estos tres años de fusión. Por ediciones, laSexta Noticias14 Horas, de lunes a viernes, es la de mayor audiencia con un 13% de cuota en lo que llevamos de año y más de 1,3 millones de espectadores, también máximo anual. laSexta Noticias20 Horas L-V también logra su mejor año histórico y es la edición que más sube este año (+0,4 puntos) hasta el 9,7% de cuota y más del millón de seguidores.



Los programas característicos de la cadena en emisión diaria también suben en Atresmedia Televisión. Es el caso de 'El Intermedio', que ha trasladado al grupo todo su ADN y ha ganado seguidores hasta batir su mejor temporada histórica en el curso pasado (12,8% y cerca de 2,4 millones de espectadores) y su mejor año en lo que llevamos de 2015 (12,4% y más de 2,3 millones de seguidores).



Además, logra durante este año sus máximos históricos diarios, tanto en cuota (el pasado 26 de mayo) con un 17,6%, como en miles (el 25 de mayo) con 3.271.000 espectadores.

El Intermedio es uno de los ejemplos más representativos de la complementariedad y diversidad de ofertas en el grupo, ya que, junto a 'El Hormiguero', forman el equipo ganador del access prime time de la televisión.



En la Mañana, 'Al Rojo Vivo' crece año tras año hasta su mejor registro anual este 2015 con un 11,5% de cuota y cerca de 700.000 espectadores. También su máximo dato diario se produce este año (el 25 de mayo de 2015) con un 16,3% de cuota y 999.0000 espectadores.



El programa más visto de la cadena, 'Salvados', logra varios hitos desde que laSexta forma parte de Atresmedia Televisión. Dirigido y presentado por Jordi Évole, el espacio semanal también ha evolucionado en audiencia y contenidos y sitúa la emisión del debate inédito celebrado en un bar barcelonés entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, emitida el pasado 18 de octubre, como la más vista de su historia con 5.214.000 espectadores y el 25,2% de cuota.



Del mismo equipo, pero como programa especial, '23-F Operación Palace' inauguró con éxito el género del falso documental ante más de 5,2 millones de espectadores y el 23,9% de share en lo que supone la emisión no deportiva más vista en la historia de la cadena y una de las emisiones televisivas más rompedoras de los últimos tiempos.



El programa de análisis semanal 'laSexta Columna' se puso en marcha antes de la fusión y en su última temporada logra las mejores marcas de su historia con un 8,5% de cuota y más de 1,4 millones de espectadores.



La llegada de laSexta a Atresmedia Televisión motivó la puesta en marcha de formatos que potenciaban su personalidad: 'laSexta Noche' es uno de los casos más paradigmáticos al convertirse en una apuesta por la información y el debate que ha conquistado el liderazgo en el género, una oferta muy competitiva, sólida y muy respaldada, que de momento no ha encontrado rival. Su crecimiento ha sido constante durante los años de fusión, hasta cerrar su última temporada en máximos con una media del 11,7% y más de 1,3 millones de espectadores.

Como uno de los grandes fichajes de la cadena tras su integración en el grupo se incorporó en 2013 al equipo de profesionales de laSexta la periodista Ana Pastor para ponerse al frente de 'El Objetivo'. Desde esta cita semanal, se ha puesto el foco y dado voz a numerosos protagonistas y temas de máxima actualidad con la novedad de aportar un enfoque basado en el periodismo de datos y el análisis. Su última temporada emitida logra récord con un 9,6% de cuota y más de 1,8 millones de espectadores.



Y, en la vocación de Atresmedia Televisión por la información, la cadena ha sido líder con las últimas cuatro citas electorales; primero desde 'Al Rojo Vivo: Europa' (11,3% y 1.987.000 espectadores) y luego con la fórmula 'Al Rojo Vivo: Objetivo…': 'Al Rojo Vivo: Objetivo Andalucía' (12,1% y 2.101.000), 'Al Rojo Vivo: Objetivo Elecciones' (16% y 2.422.000) y 'Al Rojo Vivo: Objetivo Cataluña' (12,2% y 1.999.000).