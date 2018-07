Julia Roberts llevará 'La fierecilla domada' a la pequeña pantalla

La teleserie, con capítulos de media hora de duración, hace referencia al drama del actor inglés sólo en su título, porque está ambientada en una oficina donde los empleados de una horrible jefa intentan que sea destituida.



Marc Hyman ('Los padres de él') es el guionista de la serie, mientras que Roberts y Goldsmith-Thomas son las productoras ejecutivas. Ésta es una más de las colaboraciones entre ambas mujeres, que ya trabajaron juntas cuando Goldsmith-Thomas era la representante de Roberts a principios de los noventa.



Además, tambien han producido juntas 'Samantha: An American Girl Hollyday' y 'Queens Supreme', junto con Aaron Spelling ('Embrujadas'), cuando Goldsmith-Thomas trabajaba en Revolution Estudios East.



En estos momentos Roberts está rodando August: Osage County junto con Meryl Streep ('La dama de hierro') e Ewan McGregor ('Begginers'), que se estrenará en 2013. Además, hace unas semanas supimos que la actriz había rechazado interpretar a Margaret Bourke-White en la película de Barbra Streisand 'Skinny and Cat'.



No se conocen los motivos por los que Roberts ha rechazado trabajar con Barbra Streisand. Es posible que su agenda ya estuviera llena o que, como la actriz ha afirmado varias veces durante los últimos años, no desea trabajar tanto.