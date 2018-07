'Juego de Tronos' bate récord con el final de la sexta temporada

Un épico final que dará mucho de qué hablar mientras los millones de fans elucubran con teorías y posibles giros hasta que regrese la serie el año que viene.



'Juego de Tronos' puso punto final a su sexta temporada este domingo batiendo un nuevo récord de audiencia con casi 9 millones de espectadores en EEUU, según informa el portal TV Line.



La ficción de HBO ha vuelto a superarse a sí misma, ya que el final de la quinta temporada fue visto por 8,1 millones, hasta ahora máximo de la serie, pero se ha visto superado por los 8,9 millones que reunió este domingo el capítulo "The Winds of Winter".



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' ha tenido una impresionante acogida y ha llegado a acumular a 23 millones de espectadores semanales de media, a través de distintas plataformas.



Sus creadores, DB Weiss y David Benioff, han declarado según recoge EW, que sólo quedan 13 capítulos de 'Juego de Tronos': "Tenemos claro que no queremos estirar la historia, sino acabar en un punto en el que los espectadores están enganchados. Queríamos siempre tener un buen planteamiento, un nudo y un desenlace, y ahora estamos ya en esta tercera fase".