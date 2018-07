José Mota cae en "desgracia" en Telecinco

A José Mota no le ha sentado bien ni el cambio de cadena ni de día de emisión. 'La Hora de José Mota' cerró su última temporada en La 1 con una audiencia media de más de 3,6 millones de espectadores y el 18,9% de share. Unos datos muy difíciles de superar, pero ¿qué no puede hacer el Tío la Vara?

El 7 de febrero, Telecinco estrenaba el programa de José Mota con una audiencia del 17,4% de share. El Tío la Vara no pudo con la familia Alcántara ('Cuéntame' registró una cuota del 18,%). Una caída en audiencia de la que no se ha recuperado el programa de humor y que no debe justificarse por la publicidad de la cadena, ya que en el estreno se cuidó sin anuncios.

Una semana después del estreno, 'La Hora de José Mota' perdió más de 3 puntos: el programa de humor de Telecinco anotó una audiencia media del 14,3%. La tercera entrega volvió a mostrar la pérdida de fuerza del programa en Telecinco: Mota se enfrentó de nuevo a 'Cuéntame' (19,8%) y al final de 'El Barco' (15,8%) sin éxito (13,9%).

Tras un par de semanas con una audiencia estable del 14,8% de share, el programa registró anoche mínimo histórico: 12,8% de share y 2,6 millones de espectadores, lo que supone una pérdida del -26,4% de audiencia respecto al estreno. 'La hora de José Mota' perdió ayer con respecto al programa de la semana pasada 2 puntos de audiencia (3.012.000 y 14,8%).

En el mes y medio que lleva en Telecinco, 'La Hora de José Mota' promedia una audiencia del 14,7% de share y 3 millones de espectadores. Lejos quedan los datos que registraba el Tío la Vara los viernes en La 1 (en su segunda temporada alcanzó una cuota del 21,7%).