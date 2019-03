Jorge Javier Vázquez, modelo de un presentador quemado

En televisión, lo que hoy funciona mañana puede dejar de hacerlo, por ello conviene fijar los límites desde un principio para evitar saturar a los espectadores. Telecinco, en cambio, prefiere aprovechar el momento y exprimir al máximo a sus presentadores, sobre todo, si tienen un contrato de larga duración con la cadena.



Jesús Vázquez o Pilar Rubio son dos fieles reflejos de lo que sucede cuando saturas a la audiencia. Ambos presentadores tuvieron su momento de gloria o popularidad, sin embargo, en estos momentos atraviesan por uno de sus peores momentos. Vázquez acaba de fracasar con el regreso de 'Uno para ganar' (4%), mientras que Rubio está fuera de parrilla tras hundirse con 'XXS' (3,2%). El caso de la popular reportera es más llamativo, ya que tras 'Más que baile' no ha hecho más que encadenar fracasos: 'Cántame una canción', 'Operación Triunfo', 'Piratas' o 'XXS'. De los cinco grandes formatos en los que ha participado cuatro han pinchado, lo que supone un 80% de fracasos. Su renovación, en estos momentos, está en el aire.



Jorge Javier Vázquez es otro de los presentadores que ya empieza a saturar a los espectadores. El desgaste de audiencia en sus programas es más que evidente, sin embargo, Telecinco no deja de encargarle proyecto tras proyecto para así rentabilizar su alto caché. De hecho, en el último año ha estado al frente de cinco programas y se ha hecho cargo de las Campanadas de Nochevieja junto a Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera.



Hablar de 'Sálvame diario', 'Sálvame Deluxe', 'Supervivientes', 'Acorralados' o 'Hay una cosa que te quiero decir' es hablar de Jorge Javier Vázquez. La cadena de Mediaset España no sabe prescindir del presentador, lo que ha provocado que su imagen se vea cada vez más quemada. Mientras otros presentadores descansan cuando sus formatos cierran temporada, Jorge Javier Vázquez encadena uno y otro programa para saturación de la audiencia.



SALVAME DIARIO, EL PRIMERO EN DAR SÍNTOMAS

Como ya recogimos en ObjetivoTV, la audiencia empieza ya a estar cansada de tanto Jorge Javier Vázquez. Los datos del programa 'Sálvame Diario' reflejan un desgaste incontestable. El programa estrenó la temporada actual con un share medio del 17,9% (septiembre 2012), sin embargo, ha cerrado abril con su peor media del año, varios puntos por debajo. ¿Dónde están las medias del 20% que registraba hace apenas un año?



El programa de La Fábrica de la Tele atraviesa por el peor momento de su historia y todas las alarmas en Telecinco están encendidas. La desesperación ha llevado a la productora a fichar prácticamente a un colaborador por semana, mientras que a otros los iba despachando con la excusa de la crisis.



Jorge Javier Vázquez aparece en pantalla unas 22 horas semanales, una cifra desorbitada que refleja nuevamente la política de Telecinco de apostar por espacios de extensa duración. La cadena de Fuencarral prefiere ocupar toda una franja con un único formato en lugar de varios con el fin de ahorrar costes.



La pluralidad de formatos brilla por su ausencia desde hace varias temporadas en la parrilla de Telecinco. Y al final pasa factura.Las horas que Jorge Javier Vázquez aparece en pantalla es similar a las de Ana Rosa Quintana, sin embargo, en el caso de la presentadora su desgaste y rechazo es menor debido a que la audiencia en la franja matinal es más limitado. De todos modos, la bajada de audiencia experimentada esta temporada por 'El programa de Ana Rosa' es evidente para todos.



SÁLVAME DELUXE, EN LA CUERDA FLOJA

Evidentemente el rechazo a Jorge Javier Vázquez se está extendiendo a 'Sálvame Deluxe', de hecho, la pérdida de audiencia es más pronunciada en la versión de prime time que en la diaria. La saturación es tal que los espectadores han optado en las últimas semanas por 'Avanti', la nueva oferta de Antena 3 para la noche de los viernes. Incluso la parrilla de Cuatro se ha visto también beneficiada de la sangría de espectadores que está registrando el programa de J.J. Vázquez.



Ni siquiera los llamados "belenazos" han conseguido revitalizar el programa de Telecinco. Al parecer, la productora ha recibido una especie de ultimátum: o el programa vuelve a superar el 15% de media o de lo contrario tiene sus días contados en la parrilla. Algunos ya señalan que será un nuevo formato de Mandarina el que vendrá a sustituir a 'Sálvame Deluxe'.



HAY UNA COSA QUE TE QUIERO DECIR... Y ES QUE LA AUDIENCIA HUYE

Telecinco ha intentado rescatar sin éxito el formato 'Hay una carta para ti'. El programa de Isabel Gemio arrasó en audiencia y se mantuvo en emisión durante tres largas temporadas. En Telecinco, en cambio, el programa titulado 'Hay una cosa que te quiero decir' no termina de seducir a los espectadores. Como no podía ser de otra manera su conductor no es otro que Jorge Javier Vázquez.



El programa arrancó con un 15,8%, sin embargo, ya en su tercera semana de emisión ha marcado mínimo de audiencia tras caer a un 14,8% con poco más de dos millones de espectadores. El programa mantiene la esencia del programa de Antena 3, pero algo falla. ¿Tal vez su presentador?



Jorge Javier Vázquez conduce actualmente tres formatos y eso pasa factura. Sin embargo, a Telecinco parece no importarle. Mientras no alcance los niveles de audiencia de Jesús Vázquez o Pilar Rubio parece que el polémico presentador tiene su silla asegurada en la parrilla de Telecinco. De hecho, la cadena se plantea incluso recuperar 'Acorralados' para otoño. Raquel Sánchez Silva podría abandonar el formato, pero Jorge Javier Vázquez volverá una vez más a presentar esta versión de 'La granja'.