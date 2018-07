'How to get away with murder' arrasa en su estreno

Shonda Rhimes conquista el jueves en la televisión estadounidense. El estreno de 'How to get away with murder' fue vista por 14,3 millones de espectadores en la cadena ABC, aun teniendo que competir con la NFL (Liga de Fútbol Americano).



El conocido como "Shonda's Day" de la cadena, que será todos los jueves esta temporada, consiguió lo que buscaba: atrapar a los seguidores de las series creadas por la showrunner.

La nueva ficción, protagonizada por Viola Davis, contó con una plataforma de lanzamiento como el estreno de las nuevas temporada de 'Anatomía de Grey' y 'Scandal', que fueron seguidos por 10,14 millones de espectadores (3,1 en demográficos) y 12,1 millones (3,9), respectivamente.



En su segunda semana, muchos estrenos confirman su éxito, como el remake de 'Los Misterios de Laura'. La serie de NBC protagonizada por Debra Messing superó los 10 millones de espectadores (aunque pierde puntos en los demográficos hasta los 1,5).



En Fox destaca 'Gotham', que mantuvo los datos de su estreno con 8,2 millones de espectadores (3,2 en demográficos). El remake de 'Pulseras Rojas' no ha tenido tanta suerte y su segundo capítulo fue visto por 3,4 millones (1,1).



En la televisión británica destaca la vuelta de 'Downton Abbey'. La serie que en nuestro país emite Nova regresó con 8,4 millones de espectadores el pasado 21 de septiembre. En su segunda entrega perdió fuerza pero se mantuvo por encima de los 8 millones en la cadena ITV.